Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору мандаринов
Роскачество разработало рекомендации по выбору мандариновТАСС00:01
Рекомендации по выбору мандаринов Как отмечают в Роскачестве, внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми.
ТАСС00:01
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Чем ноябрьские мандарины отличаются друг от друга: Роскачество объясняет разницу
Комсомольская правда00:00
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Транспорт
Кабмин разрешил водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности.
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Общество
Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу
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Здоровье
Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
Обновлено в 05:20
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за приближающегося урагана
Режим чрезвычайной ситуации вводят в Новороссийске (Краснодарский край) из-за приближающегося урагана, во время которого скорость ветра будет достигать 38 м/с.
Обновлено в 05:30
Транспорт
Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки
Канатную дорогу длиной 720 м над Москвой-рекой открыли 26 ноября с участием мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 05:36
Погода
Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе
По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей.
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Общество
12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы
Обновлено в 04:57
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«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах
"Трезвая Россия" требует запретить размещать пивные и рюмочные в жилых домах.
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В России могут разрешить проходить в самолёт по смартфонам
В России могут разрешить проходить на досмотр и в самолёт по смартфонам, пишут «Известия».
Обновлено в 04:48
Общество
Дед Мороз из Великого Устюга посетит Петербург 22 декабря
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Санкт-Петербург 22 декабря, сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по культуре Константин Сухенко.
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Общество
«Магнит» откроет 2000 магазинов в отделениях «Почты России»
В июне «Магнит» и «Почта России» открыли первые магазины в почтовых отделениях.
Обновлено в 05:33
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Сельдь оказалась опасной для здоровья
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Власти Якутии прокомментировали отмену концерта Элджея
Власти Якутии не запрещали концерт рэпера Элджея, он самостоятельно принял решение об отмене, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 04:55
Погода
На Кубани стабилизируется обстановка после выпадения сильных осадков
Обновлено в 04:53
Общество
Главный синоптик Петербурга предупредил о первом ледоходе на Неве
Даже лед на Неве образовался на 25 дней позднее, чем в прошлом году, но установившиеся в городе морозы дают надежду на красивую картинку - большой ледоход.
Обновлено в 05:23