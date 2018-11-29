Общество

Роскачество разработало рекомендации по выбору мандаринов
ТАСС
00:01

Рекомендации по выбору мандаринов Как отмечают в Роскачестве, внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми.
ТАСС00:01

Подробнее о событии

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины

Коммерсантъ02:57

Как выбрать идеальные мандарины

НТВ02:57

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины

RT на русском01:44

Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины

Телеканал 360°01:10

Эксперты Роскачества дали советы по выбору мандаринов

Российская газета00:19

Роскачество разработало рекомендации по выбору мандаринов

ТАСС00:01

Чем ноябрьские мандарины отличаются друг от друга: Роскачество объясняет разницу

Комсомольская правда00:00
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Транспорт

Кабмин разрешил водителям не устанавливать знак «Шипы» на автомобили

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности.
Обновлено в 05:35
Общество

Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

Обновлено в 05:28
Здоровье

Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
Обновлено в 05:20
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за приближающегося урагана

Режим чрезвычайной ситуации вводят в Новороссийске (Краснодарский край) из-за приближающегося урагана, во время которого скорость ветра будет достигать 38 м/с.
Обновлено в 05:30
Транспорт

Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки

Канатную дорогу длиной 720 м над Москвой-рекой открыли 26 ноября с участием мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 05:36
Погода

Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе

По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей.
Обновлено в 05:32
Общество

12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы

Обновлено в 04:57
Общество

«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах

"Трезвая Россия" требует запретить размещать пивные и рюмочные в жилых домах.
Обновлено в 05:33
Общество

В России могут разрешить проходить в самолёт по смартфонам

В России могут разрешить проходить на досмотр и в самолёт по смартфонам, пишут «Известия».
Обновлено в 04:48
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга посетит Петербург 22 декабря

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Санкт-Петербург 22 декабря, сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по культуре Константин Сухенко.
Обновлено в 05:34
Общество

«Магнит» откроет 2000 магазинов в отделениях «Почты России»

В июне «Магнит» и «Почта России» открыли первые магазины в почтовых отделениях.
Обновлено в 05:33
Общество

Сельдь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 05:09
Общество

Власти Якутии прокомментировали отмену концерта Элджея

Власти Якутии не запрещали концерт рэпера Элджея, он самостоятельно принял решение об отмене, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 04:55
Погода

На Кубани стабилизируется обстановка после выпадения сильных осадков

Обновлено в 04:53
Общество

Главный синоптик Петербурга предупредил о первом ледоходе на Неве

Даже лед на Неве образовался на 25 дней позднее, чем в прошлом году, но установившиеся в городе морозы дают надежду на красивую картинку - большой ледоход.
Обновлено в 05:23
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