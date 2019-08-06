Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору красного винаТАСС 01:09
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации. Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда.
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Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Футбол
Футбольный клуб «Ахмат» откажется от продажи пива на стадионе
В июле в Госдуму был внесен законопроект, который разрешит продажу пива на стадионах.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода
Басманныцй суд продлил до 16 января арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.
Обновлено в 07:27
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Авто
Российский авторынок просел в июле на 2%
Продажи новых легковых автомобилей для частного и коммерческого использования в России в июле сократились на 2,4%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Тенденция коснулась всех регионов страны.
Обновлено в 06:36
Наука
В Башкирии начат поиск опустошителя могил
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко
Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).
Обновлено в 06:52
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Финансы
Moody’s повысило рейтинги банка «Кубань кредит», прогноз - «стабильный»
Долгосрочна оценка риска контрагента (CR) банка была повышена с "B2(cr)" до "B1(cr)". Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".
Обновлено в 06:39
Происшествия
Жителей Ачинска поездами эвакуируют в Красноярск
Обновлено в 00:28
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Девушки купались в море, несмотря на предупреждение о шторме. В Севастополе во время шторма утонули две девушки - спортсменки.
Обновлено вчера в 05:26
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Гаджеты
LG покажет на IFA 2019 смартфон с дополнительным экраном
Презентация LG намечена на день открытия выставки IFA 2019 — 6 сентября. Очевидно, что компания представит на мероприятии и другие продукты.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Культура
В Брянске на Свенской ярмарке устроят «Театральный бульвар»
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00