Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобилеRT на русском 01:29

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине. Отмечается, что при выборе автомобильного кресла необходимо учесть возраст, рост и вес ребёнка.
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Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

РИА Новости01:13

«Роскачество» предупредило об опасности фиксаторов для перевозки детей

РБК02:19

Ремни опасности: что не так с фиксаторами для перевозки детей?

Роскачество02:04

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

RT на русском01:29

В Роскачестве объяснили, как правильно перевозить детей в автомобиле

ТАСС02:39

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле

Комсомольская правда01:00

Роскачество рассказало об опасности адаптеров для перевозки детей в авто

Российская газета01:00
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Наука

Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление

Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Политика

Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке

Обновлено 03 июля в 13:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления

Обновлено в 06:13
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне

В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Футбол

«Торпедо» арендовало игрока «Ахмата»

Как сообщает официальный сайт московского футбольного клуба, аренда 21-летнего футболиста рассчитана на один сезон.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Мишулина: Тимур Еремеев сделал пластику

Дочь Мишулина Карина, недавно в разговоре с журналистами, заявила, что Тимур Еремеев сделал пластическую операцию, чтобы стать похожим на ее отца в молодости.
Обновлено в 03:13
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Происшествия

С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины

Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Авто

Maserati наняла маркетолога Nike

Компания Maserati сообщила о назначении Давиде Грассо, экс-директора по маркетингу Nike, на пост операционного директора.
Обновлено в 06:05
Авто

Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России

Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Здоровье

В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров

Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Футбол

УЕФА проверила состояние стадиона «Ахмат-Арена»

Обновлено вчера в 10:21
Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису

Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено вчера в 01:46
Транспорт

Тарифы для проезда по МЦД будут объявлены в течение месяца

Тарифы для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) будут объявлены в течение месяца, сообщил в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.
Обновлено в 05:40
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