Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобилеRT на русском 01:29
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине. Отмечается, что при выборе автомобильного кресла необходимо учесть возраст, рост и вес ребёнка.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Наука
Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление
Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Политика
Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке
Обновлено 03 июля в 13:50
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
Обновлено в 06:13
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Футбол
«Торпедо» арендовало игрока «Ахмата»
Как сообщает официальный сайт московского футбольного клуба, аренда 21-летнего футболиста рассчитана на один сезон.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Мишулина: Тимур Еремеев сделал пластику
Дочь Мишулина Карина, недавно в разговоре с журналистами, заявила, что Тимур Еремеев сделал пластическую операцию, чтобы стать похожим на ее отца в молодости.
Обновлено в 03:13
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Авто
Maserati наняла маркетолога Nike
Компания Maserati сообщила о назначении Давиде Грассо, экс-директора по маркетингу Nike, на пост операционного директора.
Обновлено в 06:05
Авто
Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России
Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров
Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Футбол
УЕФА проверила состояние стадиона «Ахмат-Арена»
Обновлено вчера в 10:21
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено вчера в 01:46
Транспорт
Тарифы для проезда по МЦД будут объявлены в течение месяца
Тарифы для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) будут объявлены в течение месяца, сообщил в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.
Обновлено в 05:40