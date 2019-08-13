Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасуКоммерсантъ 03:02
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
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