Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасуКоммерсантъ 03:02
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Как отметил Песков, сотрудники правоохранительных органов в данном случае выполняют свои обязанности, делая всё необходимое для того, чтобы пресечь «подобные нелегитимные попытки», а также обеспечить безопасность в ходе согласованных акций.
Обновлено в 06:13
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Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
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Обновлено в 06:00
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
Вместо F-35. Что даст Турции покупка российских истребителей Су-35
Президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил, что Анкара больше не может рассчитывать на покупку истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Американские автопроизводители, особенно концерн Ford, не первый раз используют трюк: на момент дебюта модели объявляют предварительные параметры отдачи моторов, а перед самым запуском в продажу приносят сюрприз — финальные данные оказываются лучше.
Обновлено в 03:56
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Здоровье
В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи арестантам
Согласно подготовленному документу, паллиативную помощь предлагается оказывать осужденным и арестантам в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Общество
Архитекторы предложили футуристичный проект храма Святой Екатерины
Храм в проекте от студии ROCK имеет футуристичный вид и занимает относительно небольшую площадь.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»
Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Гаджеты
Xiaomi запатентовала свой первый раскладной смартфон
Обновлено в 06:56
Авто
Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne
Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Политика
Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера
Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.
Обновлено в 07:23
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Футбол
Ловрен пропустит матч за Суперкубок УЕФА
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен из-за болезни пропустит матч за Суперкубок УЕФА с "Челси", который состоится в среду 14 августа в Стамбуле, сообщается на официальном сайте "мерсисайдцев".
Обновлено в 05:58