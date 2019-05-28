Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженоеРИА Новости 01:11
В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.
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Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Обновлено вчера в 11:16
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Космос
Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на «Армии-2019»
Систему аварийного спасения космонавтов продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 10:10
Общество
На продуктах стали экономить почти четверть россиян
Все больше россиян экономят на еде. В ходе опроса об этом рассказали 24% респондентов (17% в прошлом году).
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Политика
США отказались давить на Россию из-за украинских моряков
Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04
Интернет
В Москве испытали первый квантовый телефон
Обновлено в 08:13
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Культура
Жириновский остался недоволен составом финалистов шоу «Голос. Дети»
Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило, что имел место вброс голосов.
Обновлено в 07:12
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Сербия отправила войска к границе с Косово
Военные силы Сербии отправились из Кралево в населенный пункт Рашка, который находится рядом с границей Сербии и Косово, сообщает радиостанция Б92.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Единоборства
Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной
Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Обновлено в 10:17
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
Общество
Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС
В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Путин отправится в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин отправится в Нур-Султан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Футбол
«Амкар» исключили из состава РФС
Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
Обновлено в 04:10
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34