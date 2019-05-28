Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженоеРИА Новости 01:11

В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.
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Эксперт дал рекомендации по выбору качественного мороженого

RT на русском10:15

Эксперт прокомментировал мнение Роскачества по выбору мороженого

Народные новости03:37

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Российская газета01:00

Роскачество рекомендовало выбирать мороженое с равномерной окраской и не бояться стабилизаторов в составе

Агентство Москва01:00

В Роскачестве перечислили правила выбора мороженого

Известия01:00

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

ТАСС01:00

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

РИА Новости01:11
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Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Футбол

Кононов остался главным тренером «Спартака»

В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено вчера в 11:16
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Космос

Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на «Армии-2019»

Систему аварийного спасения космонавтов продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 10:10
Общество

На продуктах стали экономить почти четверть россиян

Все больше россиян экономят на еде. В ходе опроса об этом рассказали 24% респондентов (17% в прошлом году).
Обновлено вчера в 23:48
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Кино

Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»

На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Политика

США отказались давить на Россию из-за украинских моряков

Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04
Интернет

В Москве испытали первый квантовый телефон

Обновлено в 08:13
Происшествия

СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Культура

Жириновский остался недоволен составом финалистов шоу «Голос. Дети»

Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило, что имел место вброс голосов.
Обновлено в 07:12
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Под Омском пропала семья из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Сербия отправила войска к границе с Косово

Военные силы Сербии отправились из Кралево в населенный пункт Рашка, который находится рядом с границей Сербии и Косово, сообщает радиостанция Б92.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Единоборства

Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной

Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Экономика

Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Обновлено в 10:17
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
Общество

Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС

В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Путин отправится в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин отправится в Нур-Султан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Футбол

«Амкар» исключили из состава РФС

Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
Обновлено в 04:10
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
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