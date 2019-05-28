Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженоеРИА Новости 01:11

В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.
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В Роскачестве перечислили правила выбора мороженого

Известия01:00

«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое

RT на русском02:28

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

РИА Новости01:11

Роскачество рекомендовало выбирать мороженое с равномерной окраской и не бояться стабилизаторов в составе

Агентство Москва01:00

Эксперт прокомментировал мнение Роскачества по выбору мороженого

Народные новости03:37

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

ТАСС01:00

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Российская газета01:00
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Культура

Якубович раскрыл секреты съемок «Поля чудес»

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о тонкостях съемок капитал-шоу.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Владимир Соловьев назвал «козлищами» защитников сквера в Екатеринбурге

16 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» впервые назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:39
Политика

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Общество

NYT: основатель Human Rights Watch умер в США в возрасте 96 лет

Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов

Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Марина Ким похвасталась фигурой в купальнике

Обновлено в 05:14
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.
Обновлено в 05:24
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Политика

Россия выступает за полный вывод войск из Афганистана — Лавров

Полный вывод иностранных войск позволит нормализовать ситуацию в Афганистане, такова позиция России.
Обновлено в 05:29
Кино

Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»

На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Потап рассказал о ссорах с Настей Каменских

Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер" и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
Политика

Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Происшествия

Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске — погиб мужчина

Обновлено в 05:23
Происшествия

В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Турция объявила о начале операции на севере Ирака

Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные.
Обновлено в 04:39
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Глава района в Хакасии напал на журналиста после неудобных вопросов

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время съемок программы «Дежурная часть».
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения

Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста

Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
Обновлено в 02:10
Хоккей

Стали известны соперники сборной России по хоккею в группе на ЧМ-2020

Турнир пройдёт с 8 по 24 мая в Швейцарии. Ранее iReactor писал, что сборная России занял третьем место на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 05:36
Экономика

В России мебель IKEA станет доступна в аренду

У входящей в Ingka шведской компании есть стратегия по повторному использованию и переработке мебели, нацеленная на продление «жизни» продукта, пояснил он.
Обновлено в 04:57
Спорт

Загитова выступила под живую музыку на шоу в Японии

Обновлено в 05:29
Космос

Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников

"Роскосмос" в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщается в документах, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 04:35
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