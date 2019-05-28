Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженоеРИА Новости 01:11
В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.
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Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны.
Обновлено в 07:55
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Хоккей
Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:27
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Культура
В Российском молодежном театре премьера спектакля «Манюня» Наринэ Абгарян
28 мая в Российском академическом Молодежный театре состоится премьера спектакль «Манюня».
Обновлено в 05:13
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество
В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери
Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Общество
Первый мэр-трансгендер избран в Италии
Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Водонаева вмешалась в скандал с Фриске
Звезда реалити-шоу Алена Водонаева вмешалась в скандал с долгом семьи покойной певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Скворцова назвала дефицит йода проблемой всех регионов России
Во всех регионах страны присутствует проблема йододефицита, пишут «Известия» со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.
Обновлено в 00:14
Общество
Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов
Генконсульство России в китайском Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Пекину с требованием разъяснить основания для проверки содержимого мобильных телефонов при пересечении границы Китая.
Обновлено в 08:24
Кино
Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»
Поклонники популярного сериала «Игра престолов» обратили внимание на актера массовки Эндрю МакКлея, они массово высказывают ему свое одобрение в социальных сетях.
Обновлено в 05:03
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19