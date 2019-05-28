Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженоеРИА Новости 01:11
В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.
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Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников
В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
Обновлено вчера в 21:01
Религия
Патриарх Кирилл высказался о протестах против новых храмов
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Минтруд попросили изменить законодательство о выплатах детских пособий
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что сейчас семьям нередко отказывают в продлении пособий из-за того, что в перечень источников дохода попадают те же самые выплаты за предыдущий год и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Футбол
Вертонген восстановился к финалу Лиги чемпионов
Напомним, на 40-й минуте первого матча полуфинала ЛЧ между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» Вертонгена заменили.
Обновлено в 00:35
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»
«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Врачи назвали девять продуктов, продлевающих молодость
Обновлено в 02:14
Культура
Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
Обновлено в 03:16
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Футбол
РФС в 2018 году потратил на сборные России более 2 миллиардов рублей
Согласно отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллиард 216,4 миллиона рублей.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Музыка
Фестиваль «Алексеевские перезвоны» в этом году пройдет под темой «Покров и щит Руси святой»
2 июня гости и участники фестиваля отметят престольный праздник – день памяти святителя Алексия Московского, пройдут божественные литургии, молебны и концерт московской певицы Анны Сизовой.
Обновлено в 00:28
Футбол
Гаттузо объявил об уходе из «Милана»
Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана».
Обновлено в 04:02
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией
Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров.
Обновлено вчера в 21:35