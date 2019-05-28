Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженоеРИА Новости 01:11
В Роскачестве рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Так, по словам экспертов, мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусок от замороженной массы.
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Происшествия
Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях
Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
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Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
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Пилоты «Формулы-1» сыграли в благотворительном футбольном матче
Пилоты гоночной серии «Формула-1» Себастьян Феттель, Мик Шумахер, Шарль Леклер и Антонио Джовинацци приняли участие в благотворительном футбольном матче на Allianz Stadium в итальянском Турине.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
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Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
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Политика
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Саратовской области подросток с ледорубом напал на школу
Сегодня утром в Вольске Саратовской области 15-летний ученик средней школы №4 принёс в школу ледоруб и бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 08:16
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
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Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
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Общество
Трансгендера избрали мэром в Италии
В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Обсудили также ситуацию касательно продажи пива на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:31
Политика
В Вильнюсе задержан шеф-редактор «Sputnik Литва»
Власти Литвы задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 09:43
Космос
Свет от новых спутников Илона Маска всполошил астрономов
Запуск 60 спутников Starlink компанией SpaceX Илона Маска привлек внимание людей по всему миру.
Обновлено в 11:00
Здоровье
По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию
28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
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Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В США по меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо
По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо, пронесшегося по американским штатам Огайо и Индиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидной коляске
Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опроверг информацию, что у жены отказали ноги, но теперь поклонники по-настоящему взволнованы, так как увидели кумира в инвалидном кресле.
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Здоровье
В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии
По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14
Экономика
РЖД предложили повысить тарифы для металлургов
РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика
Президент Австрии отправил в отставку канцлера Курца
Курц в 2017 году стал самым молодым канцлером в истории страны. Он занимал свой пост в течение 525 дней.
Обновлено в 06:32