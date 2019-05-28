Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженоеNewInform 01:48

Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое. Самая простая проверка – отколоть кусочек от продукта. Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественное лакомство, поскольку хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.
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Роскачество рекомендовало выбирать мороженое с равномерной окраской и не бояться стабилизаторов в составе

Агентство Москва01:00

Эксперт прокомментировал мнение Роскачества по выбору мороженого

Народные новости03:37

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

РИА Новости01:11

Эксперт дал рекомендации по выбору качественного мороженого

RT на русском10:15

В Роскачестве перечислили правила выбора мороженого

Известия01:00

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

ТАСС01:00

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Российская газета01:00
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до пластики

Обновлено в 14:01
Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Политика

Саакашвили объявил о возвращении на Украину

Обновлено в 10:52
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество

Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Общество

В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев

Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Политика

В Косово освободили задержанного россиянина

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу

Обновлено в 05:39
Музыка

Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star

Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star Тимати, потому что у него возникло желание продюсировать себя самому.
Обновлено в 14:18
Политика

Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам

США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии

Бандформирования, господствовавшие на севере Сирии, разграбили одну из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации - город Апамею, развалины которого находятся рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик.
Обновлено в 10:16
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Политика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Обновлено в 08:01
Гаджеты

Xiaomi представил «убийцу флагманов»

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит министра транспорта Евгения Дитриха проверить самолёт Sukhoi Superjet 100 на пригодность.
Обновлено в 03:31
Политика

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Обновлено в 05:59
Хоккей

Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА

Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:00
Спорт

Петербург примет чемпионат мира по волейболу

Международная федерация волейбола назвала список российских городов, которые в 2022 году примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу.
Обновлено в 11:04
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Музыка

Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»

Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:40
Экономика

Смольный назвал три источника для триллионного бюджета Петербурга

По поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о выходе к 2024 году на бюджет города в размере 1 трлн рублей, завершается работа над планом по повышению доходов казны Петербурга.
Обновлено в 07:34
Космос

На спутнике Нептуна Тритоне обнаружена необычная структура льда

При изучении Тритона, спутника планеты Нептун, астрономы обнаружили там необычную структуру льда.
Обновлено в 07:10
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