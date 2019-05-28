Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженоеNewInform 01:48
Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое. Самая простая проверка – отколоть кусочек от продукта. Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественное лакомство, поскольку хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.
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Шоу-бизнес
Хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до пластики
Обновлено в 14:01
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Политика
Саакашвили объявил о возвращении на Украину
Обновлено в 10:52
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество
Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Общество
В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев
Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Политика
В Косово освободили задержанного россиянина
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Музыка
Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star
Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star Тимати, потому что у него возникло желание продюсировать себя самому.
Обновлено в 14:18
Политика
Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам
США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии
Бандформирования, господствовавшие на севере Сирии, разграбили одну из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации - город Апамею, развалины которого находятся рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик.
Обновлено в 10:16
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Xiaomi представил «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит министра транспорта Евгения Дитриха проверить самолёт Sukhoi Superjet 100 на пригодность.
Обновлено в 03:31
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Хоккей
Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА
Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:00
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу
Международная федерация волейбола назвала список российских городов, которые в 2022 году примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу.
Обновлено в 11:04
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:40
Экономика
Смольный назвал три источника для триллионного бюджета Петербурга
По поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о выходе к 2024 году на бюджет города в размере 1 трлн рублей, завершается работа над планом по повышению доходов казны Петербурга.
Обновлено в 07:34
Космос
На спутнике Нептуна Тритоне обнаружена необычная структура льда
При изучении Тритона, спутника планеты Нептун, астрономы обнаружили там необычную структуру льда.
Обновлено в 07:10