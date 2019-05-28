Роскачество рассказало, как выбрать мороженоеNewInform 01:48

Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое. Самая простая проверка – отколоть кусочек от продукта. Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественное лакомство, поскольку хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.

Происшествия Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.

Происшествия Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф Молодой человек, в ноябре прошлого года незаконно попавший на территорию загородной резиденции президента США в штате Флорида, заплатит штраф - 25 тысяч долларов.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Гаджеты Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.

Происшествия В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова показала свои новые татуировки Фото, которое актриса опубликовала на своей страничке в соцсети, она сопроводила шуточной подписью: «Когда дома не нашлось бумаги, но мама была свободна!»

Гаджеты Apple презентовала новый iPod Touch Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.

Гаджеты Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.

Общество В России может появиться субсидия для многодетных отцов В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».

Авто Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.

Общество Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Музыка Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев Певица Вика Цыганова в беседе с "Царьградом" рассказала, почему ей неприятно говорит о музыкальных проектах вроде "Голоса" или "Евровидения".

Происшествия Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Политика В Польше призвали судить Качиньского за критику России Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.

Политика Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.

Происшествия Люди погибли в ДТП с автобусом в Приморье Два человека погибли и 19 пострадали при ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье.

Футбол Хави стал главным тренером «Аль-Садда» Экс-футболист Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, возглавил "Аль-Садд", за который ранее выступал, информирует официальный сайт катарского клуба.

Общество Российских школьников начнут обучать ЗОЖ К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).

Политика Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.