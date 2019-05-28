Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженоеNewInform 01:48

Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое. Самая простая проверка – отколоть кусочек от продукта. Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественное лакомство, поскольку хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.
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Эксперт дал рекомендации по выбору качественного мороженого

RT на русском10:15

Эксперт прокомментировал мнение Роскачества по выбору мороженого

Народные новости03:37

В Роскачестве перечислили правила выбора мороженого

Известия01:00

Роскачество рекомендовало выбирать мороженое с равномерной окраской и не бояться стабилизаторов в составе

Агентство Москва01:00

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

ТАСС01:00

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Российская газета01:00

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

РИА Новости01:11
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Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф

Молодой человек, в ноябре прошлого года незаконно попавший на территорию загородной резиденции президента США в штате Флорида, заплатит штраф - 25 тысяч долларов.
Обновлено в 20:24
Политика

Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины

Обновлено в 09:25
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Религия

В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

Обновлено в 09:15
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу

Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости

Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова показала свои новые татуировки

Фото, которое актриса опубликовала на своей страничке в соцсети, она сопроводила шуточной подписью: «Когда дома не нашлось бумаги, но мама была свободна!»
Обновлено в 20:00
Гаджеты

Apple презентовала новый iPod Touch

Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.
Обновлено в 12:45
Гаджеты

Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro

Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.
Обновлено в 16:16
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Общество

В России может появиться субсидия для многодетных отцов

В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Авто

Грядущий BMW iNext похвастался большим изогнутым экраном

Сегодня компания сообщила, что паркетник получит Curved Display — ориентированный на водителя изогнутый экран по центру передней панели.
Обновлено в 10:24
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено в 19:57
Общество

Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире

Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Музыка

Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев

Певица Вика Цыганова в беседе с "Царьградом" рассказала, почему ей неприятно говорит о музыкальных проектах вроде "Голоса" или "Евровидения".
Обновлено в 07:59
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено в 14:05
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Политика

В Польше призвали судить Качиньского за критику России

Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.
Обновлено в 20:21
Политика

Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Люди погибли в ДТП с автобусом в Приморье

Два человека погибли и 19 пострадали при ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье.
Обновлено в 02:56
Футбол

Хави стал главным тренером «Аль-Садда»

Экс-футболист Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, возглавил "Аль-Садд", за который ранее выступал, информирует официальный сайт катарского клуба.
Обновлено в 08:34
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика

Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа

Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:10
Политика

Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено в 19:08
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