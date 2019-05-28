Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженоеNewInform 01:48

Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое. Самая простая проверка – отколоть кусочек от продукта. Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественное лакомство, поскольку хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.
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Эксперт дал рекомендации по выбору качественного мороженого

RT на русском10:15

Эксперт прокомментировал мнение Роскачества по выбору мороженого

Народные новости03:37

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Российская газета01:00

Роскачество рекомендовало выбирать мороженое с равномерной окраской и не бояться стабилизаторов в составе

Агентство Москва01:00

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

ТАСС01:00

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

РИА Новости01:11

В Роскачестве перечислили правила выбора мороженого

Известия01:00
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Происшествия

Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено в 21:13
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Обновлено в 09:33
Происшествия

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео

В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Проникшего в резиденцию Трампа студента приговорили к штрафу

Мужчину, проникшего в ноябре 2018 года на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), приговорили к одному году условно и штрафу, передает телеканал CNN.
Обновлено в 22:02
Экономика

Инфляция в Венесуэле в 2018 году достигла 130 060%, в апреле 2019-го - 33,8% - Центробанк

Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране, согласно его данным, в 2018 году инфляция достигла 130 060 %, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Наука

Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков

Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Политика

Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной

По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .
Обновлено в 12:50
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Общество

Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11

Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей

Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено в 16:14
Политика

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Обновлено в 11:01
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Барнауле появится завод по утилизации медицинских отходов

В Барнауле появится новый завод по утилизации.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Хлопок газа в Воронеже разрушил 6 гаражей

Хлопок газа в Воронеже разрушил 6 гаражей.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске

Обновлено в 04:57
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии

Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины

Американские фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине, создадут реальную надводную угрозу Крымскому мосту.
Обновлено в 19:16
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала

Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Общество

Сахалинские спасатели приглашают отметить 25-летие ПСО

1 июня Сахалинский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Валерия Андреевича Полякова отметит четвертьвековой юбилей.
Обновлено в 21:58
Происшествия

Школьник вышел из комы благодаря любимому дезодоранту

В Великобритании 13-летний подросток вышел из комы, в которой пробыл три недели, почувствовав запах любимого дезодоранта.
Обновлено вчера в 17:32
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