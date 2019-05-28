Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженоеNewInform 01:48
Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое. Самая простая проверка – отколоть кусочек от продукта. Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественное лакомство, поскольку хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.
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Происшествия
Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено в 21:13
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Обновлено в 09:33
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Проникшего в резиденцию Трампа студента приговорили к штрафу
Мужчину, проникшего в ноябре 2018 года на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), приговорили к одному году условно и штрафу, передает телеканал CNN.
Обновлено в 22:02
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году достигла 130 060%, в апреле 2019-го - 33,8% - Центробанк
Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране, согласно его данным, в 2018 году инфляция достигла 130 060 %, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Наука
Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков
Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Политика
Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной
По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .
Обновлено в 12:50
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Общество
Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11
Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей
Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено в 16:14
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Обновлено в 11:01
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Барнауле появится завод по утилизации медицинских отходов
В Барнауле появится новый завод по утилизации.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Хлопок газа в Воронеже разрушил 6 гаражей
Хлопок газа в Воронеже разрушил 6 гаражей.
Обновлено в 21:14
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины
Американские фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине, создадут реальную надводную угрозу Крымскому мосту.
Обновлено в 19:16
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала
Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Общество
Сахалинские спасатели приглашают отметить 25-летие ПСО
1 июня Сахалинский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Валерия Андреевича Полякова отметит четвертьвековой юбилей.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Школьник вышел из комы благодаря любимому дезодоранту
В Великобритании 13-летний подросток вышел из комы, в которой пробыл три недели, почувствовав запах любимого дезодоранта.
Обновлено вчера в 17:32