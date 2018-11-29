Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мандарины и какие сорта фруктов есть на прилавках российских магазинов.
Коммерсантъ02:57
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Общество
Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу
Обновлено в 04:18
Здоровье
Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
Обновлено в 04:16
Общество
12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы
12-летнюю девочку выгнали из школы города Бердск Новосибирской области за покрашенные в голубой цвет волосы.
Обновлено в 04:20
Общество
«Трезвая Россия» выступила за запрет пивных в жилых домах
«Трезвая Россия» предлагает запретить пивные и рюмочные заведения в жилых домах, сообщил «РИА Новости» глава общественного движения Султан Хамзаев.
Обновлено в 03:39
Общество
В России могут разрешить проходить в самолёт по смартфонам
В России могут разрешить проходить на досмотр и в самолёт по смартфонам, пишут «Известия».
Обновлено в 04:11
Общество
С интернета сняли вину во влиянии на самоубийства подростков
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по заказу Следственного комитета исследовали причины подростковых преступлений и самоубийств и не обнаружили прямого влияния на это интернета.
Обновлено в 04:24
Общество
В ОП выступили против идеи вернуть курилки в аэропорты и на вокзалы
Идея вернуть курительные комнаты в аэропорты и на вокзалы лежит не в сфере интересов курильщиков, а табачных компаний: нельзя отменять действующий закон, запрещающий курение в ряде общественных мест, он показал свою эффективность, считает глава движения "Трезвая Россия" и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
Обновлено в 04:11
Общество
«Росконтроль» не нашел достойных пресервов из сельди
Обновлено в 04:23
Погода
Среда стала самым морозным днем осени в Москве
С приходом арктического воздуха в столичный регион в течение дня среды морозы стали усиливаться, и температура достигла минимума с начала осени, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 02:40
Транспорт
Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки
Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 04:09
Общество
IKEA подала иск к компании «ТТ Девелопмент», связанной с Грудининым
Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск российской "дочки" компания IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 04:18
Транспорт
В Ростовской области изменили маршрут пересекавших Украину электричек
В Ростовской области изменили маршрут пригородного электропоезда из Ростова-на-Дону в Чертково из-за проблем с техническим обслуживанием пути, который частично проходит по территории Украины, сообщил 29 ноября министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Обновлено в 04:13
Общество
Пятилетний чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям
Пятилетний Рахим Куриев - житель чеченского села Донди-Юрт - в присутствии официальных лиц отжался 3202 раза, тем самым установив мировой рекорд.
Обновлено в 04:14
Общество
«Яндекс.Драйв» в декабре запустит услугу грузового каршеринга
Сервис "Яндекс.Драйв" в декабре запустит грузовой каршеринг на базе фургонов Citroen Jumpy с максимальной грузоподъемностью 1,2 т. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:46
Общество
В Смольном рассказали, как в Петербурге встретят Новый год
Обновлено в 04:26