Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины
Коммерсантъ
02:57

Роскачество рассказало, как правильно выбирать мандарины и какие сорта фруктов есть на прилавках российских магазинов.
Коммерсантъ02:57

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Роскачество рассказало, как выбрать мандарины

Коммерсантъ02:57

Россиянам рассказали, как надо правильно выбирать мандарины

Газета.Ru01:56

Новогодний лайфхак: как с первого взгляда вычислить идеальный мандарин

Life.ru02:53

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины

RT на русском01:44

Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины

Телеканал 360°01:10

Эксперты Роскачества дали советы по выбору мандаринов

Российская газета00:19

Роскачество разработало рекомендации по выбору мандаринов

ТАСС00:01
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Общество

Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

Обновлено в 04:18
Здоровье

Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
Обновлено в 04:16
Общество

12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы

12-летнюю девочку выгнали из школы города Бердск Новосибирской области за покрашенные в голубой цвет волосы.
Обновлено в 04:20
Общество

«Трезвая Россия» выступила за запрет пивных в жилых домах

«Трезвая Россия» предлагает запретить пивные и рюмочные заведения в жилых домах, сообщил «РИА Новости» глава общественного движения Султан Хамзаев.
Обновлено в 03:39
Общество

В России могут разрешить проходить в самолёт по смартфонам

В России могут разрешить проходить на досмотр и в самолёт по смартфонам, пишут «Известия».
Обновлено в 04:11
Общество

С интернета сняли вину во влиянии на самоубийства подростков

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по заказу Следственного комитета исследовали причины подростковых преступлений и самоубийств и не обнаружили прямого влияния на это интернета.
Обновлено в 04:24
Общество

В ОП выступили против идеи вернуть курилки в аэропорты и на вокзалы

Идея вернуть курительные комнаты в аэропорты и на вокзалы лежит не в сфере интересов курильщиков, а табачных компаний: нельзя отменять действующий закон, запрещающий курение в ряде общественных мест, он показал свою эффективность, считает глава движения "Трезвая Россия" и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
Обновлено в 04:11
Общество

«Росконтроль» не нашел достойных пресервов из сельди

Обновлено в 04:23
Погода

Среда стала самым морозным днем осени в Москве

С приходом арктического воздуха в столичный регион в течение дня среды морозы стали усиливаться, и температура достигла минимума с начала осени, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 02:40
Транспорт

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 04:09
Общество

IKEA подала иск к компании «ТТ Девелопмент», связанной с Грудининым

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск российской "дочки" компания IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 04:18
Транспорт

В Ростовской области изменили маршрут пересекавших Украину электричек

В Ростовской области изменили маршрут пригородного электропоезда из Ростова-на-Дону в Чертково из-за проблем с техническим обслуживанием пути, который частично проходит по территории Украины, сообщил 29 ноября министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Обновлено в 04:13
Общество

Пятилетний чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям

Пятилетний Рахим Куриев - житель чеченского села Донди-Юрт - в присутствии официальных лиц отжался 3202 раза, тем самым установив мировой рекорд.
Обновлено в 04:14
Общество

«Яндекс.Драйв» в декабре запустит услугу грузового каршеринга

Сервис "Яндекс.Драйв" в декабре запустит грузовой каршеринг на базе фургонов Citroen Jumpy с максимальной грузоподъемностью 1,2 т. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:46
Общество

В Смольном рассказали, как в Петербурге встретят Новый год

Обновлено в 04:26
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