Общество

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино
РИА Новости
00:17

В Роскачестве дали рекомендации по выбору вина, рассказали, как его правильно хранить и как нужно читать этикетку. Ведомство отмечает, что, согласно российскому законодательству, сортовым вином считается то, в котором не менее 85 процентов одного сорта винограда.
РИА Новости00:17

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Роскачество дало рекомендации по выбору хорошего вина

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Телеканал 360°01:05

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Российская газета00:22

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино

РИА Новости00:17

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