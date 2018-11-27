Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору вина, рассказали, как его правильно хранить и как нужно читать этикетку. Ведомство отмечает, что, согласно российскому законодательству, сортовым вином считается то, в котором не менее 85 процентов одного сорта винограда.
РИА Новости00:17
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