В Роскачестве рассказали, как выбрать яйца к ПасхеТелеканал Санкт-Петербург 03:26

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать и хранить куриные яйца. Рекомендации даны ведомством в преддверии Пасхи — праздник, когда принято красить яйца и печь куличи.

В Роскачестве рассказали, как выбрать яйца к Пасхе

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