Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобилеРИА Новости 01:13
Роскачество обращает внимание, что подбирать кресло нужно строго по возрасту, росту и весу ребенка. Детей до 7 лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах, при этом желательно как можно дольше, а до полутора лет - против хода движения, так как это самое безопасное положение.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
Обновлено вчера в 09:47
Наука
В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Путин прокомментировал обращение Гуайдо к Богу
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо прилюдно вышел на площадь и обратился к Богу.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»
Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Общество
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
Обновлено в 03:10
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Гаджеты
Подробности о Sony PlayStation 5: SSD объемом 2 ТБ, восьмиядерный процессор частотой 3,2 ГГц и видеокарта с 24 ГБ памяти GDDR6
Как сообщается, в основе аппаратной платформы консоли лежит восьмиядерный CPU AMD Ryzen серии 3000, поддерживающий многопоточность и работающий на частоте 3,2 ГГц.
Обновлено в 01:47
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Обновлено вчера в 06:30
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Политика
Украина частично рассекретит гособоронзаказ
Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Обновлено в 02:17
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Теннис
Надаль вышел в третий круг Уимблдона, выиграв 2 тай-брейка у Кирьоса
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Уимблдона.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Наука
В США создали гравитационный спа-салон для астронавтов
Обновлено вчера в 07:05
Кино
Стала известна дата выхода 2-го сезона сериала «Бывшие»
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Глава Роснефти строит дом в Барвихе
Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Авто
В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа
Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Роструд рассказал о порядке оплаты работникам, замещающим отпускников
Существует несколько способов замены отпускников: совмещение сотрудником своей работы и работы отпускника, временный перевод, при котором работник выполняет только обязанности отпускника, совместительство - в этом случае работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время, а также приём временного сотрудника.
Обновлено в 03:16
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Пережившая предательство мужа Тутта Ларсен празднует 45-летие
Пережившая предательство мужа Тутта Ларсен 5 июля празднует 45-летие.
Обновлено в 03:01