Эксперты напоминают, что автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка. Детей до семи лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах, при этом желательно как можно дольше, а до полутора лет - против хода движения, так как это самое безопасное положение.

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Армия и оружие В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.

Происшествия Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экономика ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Политика Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Спорт Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019 На Всемирной летней Универсиале-2019 в Неаполе российские дзюдоистки Анна Гущина и Мадина Таймазова завоевали бронзовую и серебряную медали.

Политика Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.

Финансы Курс доллара составил 63,48 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.

Общество В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе Сегодня в рамках Московского урбанистического форума- 2019 "Мосинжпроект" представил свой самый свежий проект - башню One Tower, которую он построит в российской столице.

Экономика Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Авто Новая BMW M8 Competition получит 616-сильный мотор Купе показали в ходе фестиваля скорости в Гудвуде. Новая BMW M8 Competition является самым мощным серийным автомобилем марки.

Общество Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.

Гаджеты В Сети опубликованы характеристики смартфонов Samsung Galaxy Note10 В Сети появилась информация, касающаяся технических характеристик смартфонов Samsung серии Galaxy Note10.Модель Galaxy Note10 получит тройную основную камеру, а также аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Политика На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.

Транспорт Благовещенский мост разведут днем в воскресенье В День работников морского и речного флота разведут Благовещенский мост. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".