Общество
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально. Бензин марки АИ 92 исследуют по 30 критериям безопасности и качества. Как отмечают в Роскачестве, чаще всего топливо фальсифицируют на базах нефтепродуктообеспечения, где оно отгружается в розницу.
Российская газетавчера в 23:17
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