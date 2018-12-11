Общество

Роскачество проверит топливо на АЗС
Российская газета
вчера в 23:17

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально. Бензин марки АИ 92 исследуют по 30 критериям безопасности и качества. Как отмечают в Роскачестве, чаще всего топливо фальсифицируют на базах нефтепродуктообеспечения, где оно отгружается в розницу.
Российская газетавчера в 23:17

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В России проверят качество бензина

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
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