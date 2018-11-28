Общество
«Роскачество» проверило яблочный сок на плесень и опасные добавки
«Роскачество» проверило яблочный сок на плесень и опасные добавкиИзвестия01:36
Эксперты «Роскачества» не выявили опасных веществ, микроорганизмов и плесени по результатам проверки пакетированного яблочного сока 33 марок. Как сообщается на сайте надзорного органа, большая часть отобранной продукции — 21 товар — соответствуют повышенным требованиям.
Известия01:36
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Общество
ФСБ пришла с обысками в администрацию Якутска
Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в управление культуры и духовного развития окружной администрации Якутска.
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Транспорт
Дорожное движение в Москве пришло в норму после транспортного коллапса
Ситуация с заторами на дорогах Москвы в утренний час пик среды оценивается в шесть баллов из десяти возможных.
Обновлено в 02:49
Общество
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Обвинение в деле россиянки Марии Бутиной, которой власти США вменяют незаконную работу на правительство России, выступает против ее перевода на общие условия из одиночной камеры, передает РИА "Новости" со ссылкой на документы суда.
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Общество
Названы самые популярные у россиян породы кошек
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Общество
Испанский журналист проникся поездкой в плацкарте по России
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Законопроект, предполагающий альтернативу наказанию за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.
Обновлено в 02:51
Общество
Одобрен проект строительства объекта «СУ-155» в Северном Чертаново
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Общество
Власти Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой
В министерстве физической культуры и спорта региона подчеркнули, что Элджей известен исполнениями песен "антиобщественного содержания" с нецензурной бранью.
Обновлено в 01:18
Общество
В центре Москвы появятся 60 новых парковочных мест для резидентов
Обновлено в 02:33
Общество
После проверки прокуратуры возбуждено административное дело в отношении Свердловской филармонии
Обновлено в 02:48