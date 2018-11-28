Общество
Роскачество проверило яблочный сок в пакетах
Роскачество проверило яблочный сок в пакетахРБК00:00
Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности, наилучшие показатели — у 21 производителя. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, поступившем в РБК.
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Общество
Причиной обыска в мэрии Якутска стали подозрения в хищении из бюджета
Обыск, который проводят сотрудники ФСБ в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска, направлен на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств.
Обновлено в 04:34
Общество
Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав
В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 04:43
Общество
Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему
Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.
Обновлено в 04:38
Общество
Названа самая популярная у россиян порода кошек
В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма.
Обновлено в 04:31
Общество
Депутаты предложили перестать сажать водителей за побег с места ДТП
Обновлено в 04:45
Общество
Почти 30 домов переселяются в рамках реновации в Москве
Обновлено в 04:45
Погода
На Кубани в результате дождей подтоплены два моста
Движение транспорта через подтопленные в результате дождей в Северском районе мосты приостановлено, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:45
Транспорт
На северо-западе Москвы восстановлено движение трамваев
В районе девяти часов утра удалось восстановить движение. На данный момент трамваи ходят в обычном режиме.
Обновлено в 04:26
Общество
В центре Москвы появятся 60 новых парковочных мест для резидентов
По большинству обращений из Басманного, Замоскворечья, Тверского, Пресни, Хамовников, Мещанского и Якиманки рассматривается возможность организовать около 60 мест.
Обновлено в 04:13
Транспорт
Дорожное движение в Москве пришло в норму после транспортного коллапса
Ситуация с заторами на дорогах Москвы в утренний час пик среды оценивается в шесть баллов из десяти возможных.
Обновлено в 03:51
Общество
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Правительство увеличит финансирование лечения онкобольных в два раза
Финансирование лечения онкобольных в России в следующем году увеличится почти в два раза.
Обновлено в 04:41
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи c произошедшими задержками авиарейсов разъяснила законодательные аспекты обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:44
Общество
Бутина подала прошение о переводе на общий режим из одиночной камеры
Россиянка Мария Бутина, находящаяся в тюрьме в пригороде Вашингтона, подала в американский суд прошение о переводе ее на общий режим содержания из одиночной камеры.
Обновлено в 04:03
Общество
К екатеринбургским школьникам, рисовавшим радугу, отправили психолога
Обновлено в 04:36