Общество

Названо лучшее российское шампанское
Lenta.ru
02:22

Роскачество определило лучшие сорта шампанского, произведенного из российского винограда, результаты исследования опубликованы на сайте организации. В рамках исследования «Винный гид России» были проверены вина девяти производителей, которые смогли подтвердить российское происхождение винограда.
Lenta.ru02:22

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Что пить под куранты? В «Роскачестве» рассказали, как выбирать шампанское

Life.ru02:12

Роскачество рассказало об итогах исследования российского шампанского

RT на русском00:47

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Взгляд.ру00:45

Роскачество определило лучшие российские игристые вина

Коммерсантъ00:45

«Роскачество» проверило российские игристые вина

Известия00:33

Роскачество назвало лучшие российские игристые вина

РБК00:00

Шампанское и игристые вина в Мурманске стали дешевле

Би-портвчера в 01:30
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Общество

Названо лучшее российское шампанское

В категории игристые вина, произведенные классическим методом, лучшим стало розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Транспорт

Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год

«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.
Обновлено в 02:08
Авто

Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году

Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Политика

В Украине увидели раздражитель для Запада

Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Обновлено вчера в 20:05
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»

Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Экономика

Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека

Как минимум 281 человек погиб в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии. Получили ранения — более тысячи.
Обновлено 23 декабря в 21:53
Хоккей

В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.
Обновлено в 01:17
Политика

Американская торговая палата оценила активность компаний США в России

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко прокомментировал активность американских компаний в Российской Федерации на фоне напряжённых отношений между двумя странами.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

В Хабаровском крае упал метеорит

Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Общество

«Росконтроль» назвал единственную безопасную семгу

Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года проверили соленую красную рыбу шести торговых марок.
Обновлено в 01:53
Финансы

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту

Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

На Сицилии активизировался вулкан Этна

В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

ФСИН: В мордовской колонии использовали рабский труд женщин

В ИК-14 УФСИН по Мордовии женщин принуждали к труду. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Видео, как сын владельца «Уралкалия» зажигает после трагедии на шахте

Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

На Алтае пьяный депутат избил двух женщин и подростка

Обновлено в 02:17
Экономика

Против бывших руководителей «ФК Открытие» расследуется уголовное дело

Следственный комитет возбудил дело весной 2018 г. после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие».
Обновлено вчера в 15:08
Авто

АвтоВАЗ к 2026 году выпустит восемь новых моделей авто

АвтоВАЗ сообщил о планах к 2026 году выпустить восемь новых моделей автомобилей и провести девять рестайлингов уже существующих машин.
Обновлено вчера в 07:43
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