Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жираРИА Новости 01:34
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
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Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
Обновлено в 08:40
Политика
Россия и Вьетнам договорились решить проблемы двусторонних отношений
Россия и Вьетнам по итогам межправительственных переговоров в Москве планируют к подписанию большой пакет совместных документов.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Политика
Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:00
Политика
СНБО Украины возглавил экс-министр финансов Данилюк
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:55
Общество
Россияне назвали лучших и худших соседей
Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07
Политика
Ляшко признался, что он сказал Зеленскому на инаугурации
Лидер Радикальной партии, депутат Верховной рады Олег Ляшко считает, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского первым делом попробует отменить закон об украинском языке.
Обновлено в 08:34
Политика
Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 09:45
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика
Apple исправила принадлежность Крыма в «Картах»
Американская компания Apple устранила неисправность в приложении «Карты».
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал
Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
Обновлено в 08:10
Политика
В Австрии сформировано переходное правительство
ИА «Ореанда-Новости» В Австрии утверждён перечень экспертов, которые займут министерские посты на время работы переходного правительства.
Обновлено в 08:34
Хоккей
Воробьев: Кузнецов и Овечкин тренировались меньше, так как они опытнее
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин раньше ушли с тренировки команды в среду, потому что у них больше опыта.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Политика
Представитель Зеленского ответил на отказ Рады обсуждать законы
Президент Украины наделён только правом законодательной инициативы, заявил представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:56
Общество
В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек
Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.
Обновлено в 10:25
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Microsoft выпустила новое обновление ОС Windows 10
Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Кто возглавит партию Зеленского, рассказали в Киеве
Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что партию "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду может возглавить представитель штаба украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом
Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46