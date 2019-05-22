Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жираРИА Новости 01:34

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
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Роскачество проверило соблюдение новых правил маркировки молочной продукции

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