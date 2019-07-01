Соли в МЗЦ хлебе по сравнению с обычным хлебом оказалось немало. Только у одного из 11 товаров – овсяного хлеба "Доволя Вкусное счастье" – содержание соли близко к повышенным требованиям Роскачества – 1,1 грамма, у остальных – более 1,2 грамма.

с чего всё началось

Повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, однако ему стоит отдать предпочтение перед обычным хлебом. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, сообщает 2 июля пресс-служба организации.

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