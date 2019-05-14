Общество
Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марокREGNUM 01:32
Роскачество провело исследование среди плавленых сыров 20 торговых марок, произведенных в России и Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Специалисты Роскачества протестировали пастообразные плавленые сыры по 70 показателям качества и безопасности.
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На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
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В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
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На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи
Следствие проводит проверку по факту удержания пьяными жителями города Златоуст Челябинской области в квартире двух прибывших по вызову врачей скорой помощи, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.
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Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний
Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.
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TCS Group Тинькова заработала за квартал 7,2 млрд рублей
TCS Group (в нее в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») заработала в I квартале 7,2 млрд руб. чистой прибыли, говорится в ее отчетности по международным стандартам.
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Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
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В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
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Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
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По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
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Уровень безработицы в Великобритании снизился до минимума с 1974 года
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Автоспорт
Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»
В последний раз трасса в Зандворте принимала этап «королевских гонок» в 1985 году, победителем того Гран-при стал Ники Лауда.
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