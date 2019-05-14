Роскачество проверило плавленые сырыРИА Новости 01:28

Роскачество не выявило в целом серьезных нарушений среди плавленых сыров на российском рынке, хотя до знака качества не дотянула ни одна из торговых марок, а в одном из продуктов были обнаружены бактерии кишечной палочки, говорится в сообщении организации.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград — Москва Посадка запланирована по расписанию, добавил он. Ранее в социальных сетях появилась информация, что лайнер якобы подал сигнал бедствия.

Политика Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.

Кино Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».

Политика Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.

Политика США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Политика Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Экономика В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Общество Недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь В самом центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против строительства храма.

Авто Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Общество Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».

Авто УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».

Наука Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Общество В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.

Происшествия В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Политика Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.

Шоу-бизнес В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.

Происшествия На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.

Политика Китай повышает пошлины на американские товары С 10 мая 2019 года США повысили пошлину с 10% до 25% на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.

Общество Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.

Гаджеты В Lenovo показали первый в мире ноутбук с гибким экраном Lenovo решила опередить своих конкурентов и уже представила прототип профессионального ноутбука с гибким экраном.

Армия и оружие В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе "К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.