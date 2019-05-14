Общество
Роскачество проверило плавленые сырыРИА Новости 01:28
Роскачество не выявило в целом серьезных нарушений среди плавленых сыров на российском рынке, хотя до знака качества не дотянула ни одна из торговых марок, а в одном из продуктов были обнаружены бактерии кишечной палочки, говорится в сообщении организации.
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Происшествия
«Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград — Москва
Посадка запланирована по расписанию, добавил он. Ранее в социальных сетях появилась информация, что лайнер якобы подал сигнал бедствия.
Обновлено в 05:03
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
Обновлено в 04:46
Общество
Недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь
В самом центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против строительства храма.
Обновлено в 03:25
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено 12 мая в 00:23
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено 12 мая в 22:28
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Китай повышает пошлины на американские товары
С 10 мая 2019 года США повысили пошлину с 10% до 25% на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.
Обновлено в 02:48
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов
Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
В Lenovo показали первый в мире ноутбук с гибким экраном
Lenovo решила опередить своих конкурентов и уже представила прототип профессионального ноутбука с гибким экраном.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.
Обновлено в 00:17
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40