Общество

Роскачество проверило плавленые сырыРИА Новости 01:28

Роскачество не выявило в целом серьезных нарушений среди плавленых сыров на российском рынке, хотя до знака качества не дотянула ни одна из торговых марок, а в одном из продуктов были обнаружены бактерии кишечной палочки, говорится в сообщении организации.
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Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку

РБК03:15

Роскачество проверило плавленые сыры

РИА Новости01:28

Есть ли хоть один хороший плавленый сыр? Исследование Роскачества

Комсомольская правда01:00

В Роскачестве назвали лучшие марки плавленого сыра

ТАСС01:00

Роскачество назвало лучший и худший плавленые сыры

Известия01:00

В Роскачестве определили лучшие плавленые сыры

Российская газета01:00

Сыры тревоги нашей: в России плавят творог, да и то некачественно

Вести.Ru01:00
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград — Москва

Посадка запланирована по расписанию, добавил он. Ранее в социальных сетях появилась информация, что лайнер якобы подал сигнал бедствия.
Обновлено в 05:03
Политика

Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского

Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Обновлено вчера в 21:27
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Общество

Учитель музыки в Южно-Сахалинске обозвала школьников дебилами

Обновлено в 03:52
Политика

Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика

В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО

Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

Обновлено в 04:46
Общество

Недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь

В самом центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против строительства храма.
Обновлено в 03:25
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока

Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше

Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено 12 мая в 00:23
Происшествия

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей

На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.
Обновлено 12 мая в 22:28
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Китай повышает пошлины на американские товары

С 10 мая 2019 года США повысили пошлину с 10% до 25% на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.
Обновлено в 02:48
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов

Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Гаджеты

В Lenovo показали первый в мире ноутбук с гибким экраном

Lenovo решила опередить своих конкурентов и уже представила прототип профессионального ноутбука с гибким экраном.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.
Обновлено в 00:17
Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40
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