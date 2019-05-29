Общество

Роскачество проверило мясной фаршРИА Новости 02:51

Роскачество провело исследование магазинного мясного фарша, сообщается на сайте организации. Была отобрана продукция 17 популярных торговых марок. Цена за один килограмм готового фарша — от 200 до 430 рублей.
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Роскачество обнаружило в фарше антибиотики и бактерии, вызывающие листериоз

ТАСС01:00

Роскачество проверило мясной фарш

РИА Новости02:51

Роскачество обнаружило в фарше вызывающие пищевое заболевание бактерии

РБК01:00

Роскачество назвало лучший «домашний» фарш

Известия01:00

Что выявила проверка мясного фарша в России

Rambler News Service04:18

Фарш «Домашний»: листерии, антибиотики, сомнительная свежесть. Новое исследование Роскачества

Комсомольская правда01:00

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Российская газета01:00
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Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено вчера в 11:59
Политика

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом

Песков подчеркнул, что точная дата будет объявлена позже. Ранее Песков рассказал о переносе "прямой линии" с Путиным в 2019 году.
Обновлено в 03:51
Здоровье

Москвичей призвали отказаться от мяса и кофе в жару

Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56
Политика

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Наука

Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе.
Обновлено в 04:14
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Футбол

Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня

УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль

Обновлено в 04:11
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Здоровье

ВПС – не приговор: Эксперты обсудили лечение врожденного порока сердца

В ходе круглого стола специалисты огласили статистку, согласно которой ежегодно в мире рождается 1,5 миллиона детей с пороком сердца, при этом 300 тысяч из них умирают.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Футбол

Мальдини предстоит определиться с будущим в «Милане»

Директору по развитию "Милана" Паоло Мальдини предстоит решить вопрос со своим будущим.
Обновлено вчера в 09:39
Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Общество

Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников

Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева

Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС

Несколько минут назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Евразийского экономического союза.
Обновлено в 02:33
Экономика

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза.
Обновлено в 03:30
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

Обновлено в 02:22
Экономика

Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»

Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело

В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала

Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».
Обновлено в 01:48
Музыка

Группа Rammstein выпустила новый клип

Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Общество

В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»

Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
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