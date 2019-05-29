Общество
Роскачество проверило мясной фаршРИА Новости 02:51
Роскачество провело исследование магазинного мясного фарша, сообщается на сайте организации. Была отобрана продукция 17 популярных торговых марок. Цена за один килограмм готового фарша — от 200 до 430 рублей.
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Фарш «Домашний»: листерии, антибиотики, сомнительная свежесть. Новое исследование Роскачества
Комсомольская правда01:00
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Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено вчера в 11:59
Политика
«Прямая линия» с Путиным пройдет летом
Песков подчеркнул, что точная дата будет объявлена позже. Ранее Песков рассказал о переносе "прямой линии" с Путиным в 2019 году.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Москвичей призвали отказаться от мяса и кофе в жару
Одежду в жару стоит выбирать из натуральных и легких тканей светлых тонов. С собой необходимо брать головной убор и солнцезащитные очки.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35
Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Наука
Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе.
Обновлено в 04:14
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Футбол
Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Здоровье
ВПС – не приговор: Эксперты обсудили лечение врожденного порока сердца
В ходе круглого стола специалисты огласили статистку, согласно которой ежегодно в мире рождается 1,5 миллиона детей с пороком сердца, при этом 300 тысяч из них умирают.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Футбол
Мальдини предстоит определиться с будущим в «Милане»
Директору по развитию "Милана" Паоло Мальдини предстоит решить вопрос со своим будущим.
Обновлено вчера в 09:39
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Общество
Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников
Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева
Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС
Несколько минут назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Евразийского экономического союза.
Обновлено в 02:33
Экономика
Платежи смартфонами в России за год выросли втрое
В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза.
Обновлено в 03:30
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»
Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело
В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала
Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».
Обновлено в 01:48
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09