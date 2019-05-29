Роскачество проверило мясной фаршРИА Новости 02:51

Роскачество провело исследование магазинного мясного фарша, сообщается на сайте организации. Была отобрана продукция 17 популярных торговых марок. Цена за один килограмм готового фарша — от 200 до 430 рублей.

Происшествия Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.

Происшествия В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Гаджеты Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.

Происшествия В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.

Политика В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.

Экономика Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.

Хоккей Хоккейная сборная Финляндии сломала кубок мира Еще несколько дней назад, при награждении чемпионов мирового первенства в Словакии, дно у подставки кубка имелось.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.

Происшествия В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.

Футбол «Спартак» планирует трансфер Комличенко Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Здоровье Пространство «Здоровое общество» впервые заработает на ПМЭФ Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума заработает пространство «Здоровое общество».

Армия и оружие Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Политика Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.

Авто Продажи Lexus в России снизились на 17,6% в апреле Спад продаж достиг 20% в сравнении с прошлогодним результатом. При этом самой продаваемой моделью марки остается кроссовер Lexus RX.

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.