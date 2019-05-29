Общество

Роскачество проверило мясной фаршРИА Новости 02:51

Роскачество провело исследование магазинного мясного фарша, сообщается на сайте организации. Была отобрана продукция 17 популярных торговых марок. Цена за один килограмм готового фарша — от 200 до 430 рублей.
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Роскачество обнаружило в фарше вызывающие пищевое заболевание бактерии

РБК01:00

Роскачество проверило мясной фарш

РИА Новости02:51

В Национальной мясной ассоциации оценили проверку «Роскачеством» фарша

RT на русском02:55

Что выявила проверка мясного фарша в России

Rambler News Service04:18

Роскачество назвало лучший «домашний» фарш

Известия01:00

Фарш «Домашний»: листерии, антибиотики, сомнительная свежесть. Новое исследование Роскачества

Комсомольская правда01:00

Роскачество обнаружило в фарше антибиотики и бактерии, вызывающие листериоз

ТАСС01:00
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Авто

Компания Pininfarina разработала автомобиль в честь Леонардо да Винчи

Обновлено в 06:55
Происшествия

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.
Обновлено в 06:45
Общество

Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ

Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Политика

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
Хоккей

Хоккейная сборная Финляндии сломала кубок мира

Еще несколько дней назад, при награждении чемпионов мирового первенства в Словакии, дно у подставки кубка имелось.
Обновлено вчера в 13:19
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Футбол

«Спартак» планирует трансфер Комличенко

Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 04:33
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Здоровье

Пространство «Здоровое общество» впервые заработает на ПМЭФ

Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума заработает пространство «Здоровое общество».
Обновлено в 07:56
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Общество

ФАС возбудила дело против «Ростелекома» из-за жалобы «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «Ростелекома», сообщило ведомство.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Авто

Продажи Lexus в России снизились на 17,6% в апреле

Спад продаж достиг 20% в сравнении с прошлогодним результатом. При этом самой продаваемой моделью марки остается кроссовер Lexus RX.
Обновлено в 02:06
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Обновлено вчера в 12:47
Театры

Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:53
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