Соли в МЗЦ хлебе по сравнению с обычным хлебом оказалось немало. Только у одного из 11 товаров – овсяного хлеба "Доволя Вкусное счастье" – содержание соли близко к повышенным требованиям Роскачества – 1,1 грамма, у остальных – более 1,2 грамма.

с чего всё началось

Специалисты Роскачества протестировали цельнозерновой хлеб, который стал одним из быстрорастущих сегментов на рынке хлебопекарной продукции. Эксперты выяснили, правда ли, что мультизерновой хлеб полезнее обычного. Отмечается, что ГОСТа для такого хлеба не существует.

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