Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасностьREGNUM 02:20
Специалисты Российской системы качества (Роскачество) проверили электрические чайники на безопасность, сообщается на сайте организации. Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
США назвали сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено в 04:44
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Общество
Торговая сеть «Магнит» откроет первый алкогольный магазин
Эксперимент планируется проводить в течение трёх-шести месяцев, после которых компания решит, стоит ли открывать новые магазины подобного направления.
Обновлено в 04:40
Футбол
РФС продал на матч Россия — Казахстан уже 16 тысяч билетов
Уже 16 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщили в пресс-службе РФС.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Источник: ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений
Страны Евросоюза, входящие в G7, могут поддержать возвращение России в эту организацию, но лишь при условии выполнения минских соглашений.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе
Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Политика
FT: Брюссель решил строго ограничить использование технологии распознавания лиц
Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести строгие ограничения на использование технологии распознавания лиц с целью защиты прав граждан.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией
Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
Обновлено в 04:48
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Театры
Звезда театра и кино Сергей Пускепалис может приехать в Омск
Обновлено вчера в 20:30
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12