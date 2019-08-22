Общество
Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайниковРБК 01:00
Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК. Специалисты проверяли устройства по 159 показателям.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Происшествия
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Пожар в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, спасены десять человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:26
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Отцом впервые станет Квентин Тарантино
Впервые станут родителями певица Даниэла Пик и американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено в 06:15
Политика
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".
Обновлено в 06:12
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Хоккей
«Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо»
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Минфин выступил против повышения возраста продажи алкоголя
Министерство финансов не поддержало идею поднять в России возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, с 18 до 21 года.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе
Обновлено в 04:16
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Житель Ульяновска устроил стрельбу в компании, где работала его жена
В Ульяновске мужчина устроил конфликт в офисе компании, где раньше работала его жена, и пять раз выстрелили в мужчину, который сделал ему замечание.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Apple тестирует китайские OLED-экраны для iPhone 12
Apple планирует сменить поставщика экранов для iPhone к 2020 году - об этом сообщает издание Nikkei.
Обновлено в 05:13
Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан
Напомним, отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 05:48
Технологии
Туристы все чаще доверяют блогерам при выборе направления
Реже всего туристы планируют поездку, опираясь на рекомендации печатных путеводителей (2%), статьи в СМИ (4%).
Обновлено в 05:28
Фигурное катание
Тренер по фигурному катанию пожизненно отстранен за домогательства
Американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранен от работы за сексуальные домогательства, сообщает New York Times.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Москве нелегальный работник морга заработал 13 млн рублей
Работник одного из столичных моргов за три месяца заработал 13 млн рублей, притом что он не был официально трудоустроен в учреждении.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Русланом Д. по делу «Нового величия» оказался программист из Молдавии
Фигуранты дела утверждают, что идею организации им подсказали сотрудники ФСБ.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году
Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48