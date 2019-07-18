Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошкиRT на русском 03:31

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщает газета «Известия».
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В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

РБК02:27

В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков

РИА Новости01:04

В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков

ТАСС01:06

Стирай детским! Роскачество назвало лучшие стиральные порошки для малышей

Вести.Ru01:05

Роскачество назвало лучший детский стиральный порошок

Rambler News Service02:00

Роскачество: Детские порошки отстирывают лучше универсальных и меньше разрушают ткань

Агентство Москва01:00

Назван самый лучший детский стиральный порошок

Известия01:00
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Путин и Лукашенко посетили Валаам

Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»

Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Футбол

Во время игры «Шапикоэнсе» произошло паранормальное явление

Обновлено в 08:27
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий

В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек

В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Авто

Компания Skoda презентовала модели Kodiaq и Karoq

Уже в 2020 году будет запущено производство обновленных моделей Skoda Kodiaq и Karoq. А на днях они были представлены широкой публике.
Обновлено в 00:26
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Транспорт

Машинисты поездов начали регистрироваться в приложении BlaBlaCar

Обновлено в 05:57
Происшествия

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

Обновлено в 07:18
Космос

Космонавты поделились впечатлениями от Земли, наблюдаемой из космоса

Наблюдение Земли влияет на мироощущение даже через мониторы.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Над Ростовской областью военные перехватили самолет противника

Обновлено в 06:12
Технологии

Испытания беспилотника-огнемета попали на видео

В Сети появилось видео испытаний американского беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Ролик опубликован на ютьюб-канале Throwflame.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин летит в Магнитогорск уже сегодня

Обновлено в 05:39
Политика

Госдума приняла законы о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Экономика

Эксперты оценили, как личность диктатора влияет на приток иностранных инвестиций

Страны, которые возглавляют хорошо образованные диктаторы, могут рассчитывать на больший приток зарубежных вложений.
Обновлено в 08:07
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Астрахани задержаны несколько чиновников

Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика

ЕЦБ может изменить целевой показатель инфляции

В июне глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о возможности смягчения монетарной политики в еврозоне за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке на уровне 2%. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 25 июля.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом

Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек.
Обновлено в 08:36
Политика

Фонд Ходорковского взял на работу бывшего представителя НАТО в Москве

Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, который является бывшим представителем НАТО в Москве.
Обновлено в 08:05
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