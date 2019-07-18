Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошкиRT на русском 03:31
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщает газета «Известия».
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Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Футбол
Во время игры «Шапикоэнсе» произошло паранормальное явление
Обновлено в 08:27
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий
В Одессе погиб 29-летний телеведущий Евгений Щербаков из Днепра (ранее Днепропетровск).
Обновлено в 07:31
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Авто
Компания Skoda презентовала модели Kodiaq и Karoq
Уже в 2020 году будет запущено производство обновленных моделей Skoda Kodiaq и Karoq. А на днях они были представлены широкой публике.
Обновлено в 00:26
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Космос
Космонавты поделились впечатлениями от Земли, наблюдаемой из космоса
Наблюдение Земли влияет на мироощущение даже через мониторы.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Технологии
Испытания беспилотника-огнемета попали на видео
В Сети появилось видео испытаний американского беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Ролик опубликован на ютьюб-канале Throwflame.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти
Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин летит в Магнитогорск уже сегодня
Обновлено в 05:39
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Экономика
Эксперты оценили, как личность диктатора влияет на приток иностранных инвестиций
Страны, которые возглавляют хорошо образованные диктаторы, могут рассчитывать на больший приток зарубежных вложений.
Обновлено в 08:07
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
ЕЦБ может изменить целевой показатель инфляции
В июне глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о возможности смягчения монетарной политики в еврозоне за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке на уровне 2%. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 25 июля.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек.
Обновлено в 08:36
Политика
Фонд Ходорковского взял на работу бывшего представителя НАТО в Москве
Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, который является бывшим представителем НАТО в Москве.
Обновлено в 08:05