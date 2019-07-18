Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошкиRT на русском 03:31
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщает газета «Известия».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:38, Вашингтон
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Футбол
Рэпер Баста решил возродить ростовский СКА
Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал организатором и руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины
Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Культура
Украинку затравили после эфира с Малаховым
Обновлено в 01:55
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Милан» продлит контракт с Бонавентурой
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-черные готовы предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику.
Обновлено в 02:17
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона. Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Здоровье
Психолог Брага рассказала о связи подавленных эмоций с заболеваниями
Перинатальный психолог Наталья Брага заявила о том, что от эмоционального фона очень сильно зависит физическое состояние человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Финансы
Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения
В среду, 17 июля, акции нескольких крупных российских компаний резко подешевели.
Обновлено вчера в 13:30