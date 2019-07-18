Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошкиRT на русском 03:31

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщает газета «Известия».
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В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

РБК02:27

Стирай детским! Роскачество назвало лучшие стиральные порошки для малышей

Вести.Ru01:05

В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков

ТАСС01:06

Роскачество назвало лучший детский стиральный порошок

Rambler News Service02:00

В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков

РИА Новости01:04

Роскачество: Детские порошки отстирывают лучше универсальных и меньше разрушают ткань

Агентство Москва01:00

Назван самый лучший детский стиральный порошок

Известия01:00
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Политика

Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Футбол

Рэпер Баста решил возродить ростовский СКА

Василий Вакуленко, более известный как Баста, стал организатором и руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Технологии

Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

Обновлено в 04:42
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке

В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Культура

Украинку затравили после эфира с Малаховым

Обновлено в 01:55
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Астрахани задержаны несколько чиновников

Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Футбол

«Милан» продлит контракт с Бонавентурой

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-черные готовы предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику.
Обновлено в 02:17
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Недвижимость

В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки

В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Кино

Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»

Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона. Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Политика

Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Здоровье

Психолог Брага рассказала о связи подавленных эмоций с заболеваниями

Перинатальный психолог Наталья Брага заявила о том, что от эмоционального фона очень сильно зависит физическое состояние человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Финансы

Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

В среду, 17 июля, акции нескольких крупных российских компаний резко подешевели.
Обновлено вчера в 13:30
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