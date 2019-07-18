Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошкиRT на русском 03:31
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось
В Роскачестве признали торговую марку «Ушастый нянь» лучшей среди детских стиральных порошков. В ходе исследования специалисты проверили 22 детских стиральных порошка из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.Известия01:00
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Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
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В Благовещенске начато строительство канатной дороги, которая соединит российский город с находящимся на противоположном берегу Амура китайским Хэйхэ, сообщает РИА «Новости».
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Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
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Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
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Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
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Футбол
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Обновлено в 03:34
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Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
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Обновлено в 03:12
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
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СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Авто
Автомобили Lada Vesta не подошли для тестов
В результате два автомобиля Lada Vesta были списали по причине некорректной работы тормозной системы и управляющей электроники.
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Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
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Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Екатеринбурге женщина прятала в квартире 10 кошек и 15 собак
В квартире обнаружились 10 кошек и 15 собак. Как поступят наймодатели с четвероногими — неизвестно. Соседи на запах или шум не жаловались.
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Политика
Согласовано бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания в Минске.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Германии проходят обыски в квартирах предполагаемых исламистов
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Панарин: Батюшке в церкви перестал верить, он не созванивается с Богом
По мнению Панарина, батюшка в церкви знает не больше, чем он сам, и не созванивается с Богом по телефону.
Обновлено в 02:58
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Футбол
Александр Гацкан покидает «Ростов»
Матч «Ростова» со «Спартаком» станет последним в составе донского клуба для многолетнего капитана команды Александра Гацкана.
Обновлено 16 июля в 12:50
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20