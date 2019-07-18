В Роскачестве признали торговую марку «Ушастый нянь» лучшей среди детских стиральных порошков. В ходе исследования специалисты проверили 22 детских стиральных порошка из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

с чего всё началось

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщает газета «Известия».

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