– Проблема в том, что, когда вы потребляете мясо с антибиотиками и они попадают в ваш организм, это может вызвать его резистентность на их действие при лечении различных болезней, – пояснил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.

с чего всё началось

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет. Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Как отмечается, продукция испытывалась на содержание самых распространённых антибиотиков.

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

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