Энергетика
Роскачество проверило бензин на ставропольских АЗСИзвестия 00:00
Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
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Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Обновлено вчера в 08:33
Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
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Армия и оружие
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"Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО", — рассказал руководитель исследования Юхан Нурберг.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено вчера в 05:12
Шоу-бизнес
35-летняя Виктория Лопырева родила первенца
Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Эквадоре во время ограбления убили российского туриста
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Зависимость от соцсетей могут признать патологией — психолог
Патологией могут признать в ближайшем будущем зависимость интернет-пользователей от социальных сетей.
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Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы
Спасателям удалось извлечь тело из обломков легкомоторного самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
В Японии отказались от фразы «незаконная оккупация Курил»
В Токио во время ежегодного общенационального съезда за «возвращение Курил», проходящего в День «северных территорий», впервые не использовалась фраза о «незаконной оккупации» островов Россией, пишет агентство «Киодо».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей
Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро
Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что "бедственное положение экономики Венесуэлы" лишает венесуэльского лидера последних сторонников.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии
Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей
Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено вчера в 15:29
Наука
Названа неожиданная причина появления современного человека
Американские ученые провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что жирная пища могла стать причиной появления современного человека.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Пенсионный капитал разрешат тратить на лечение тяжелых болезней
Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал "Российской газете" Юрий Воронин, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы.
Обновлено 05 февраля в 19:15
Общество
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Общество
Кабмин РФ утвердил программу по переселению в Ингушетию из-за рубежа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение на 2019-2021 годы об оказании содействия по переселению в Ингушетию соотечественников, которые проживают за рубежом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Бойфренда Бутиной обвиняют в отмывании денег и мошенничестве
Гражданина США Пола Эриксона, которого связывали романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в Соединенных Штатах, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Клинтон назвала решение Трампа о выходе США из ДРСМД «подарком Путину»
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, назвав его "подарком" президенту России Владимиру Путину, сообщает издание Hill.
Обновлено вчера в 23:28
Наука
Исследователи узнали о способности пчел считать
Обновлено в 00:29
Происшествия
Квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Представлены обновленные купе и родстер Audi TT RS
В рамках автосалона в Женеве в марте этого года состоится официальная презентация обновленных спорткупе и родстера Audi TT RS.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Предпенсионеры пройдут тестирование на профориентацию
Граждане предпенсионного возраста смогут пройти тест по профориентации, рассказали «Известиям» в Минтруде.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи
Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими бортовыми комплексами связи С-404.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Бывший президент Бразилии получил еще почти 13 лет тюрьмы
В январе прошлого года да Силва получил 12 лет и один месяц тюрьмы Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к еще почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, передает AFP.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 05:19
Космос
NASA назвало 2018 год четвертым самым жарким в истории
Два правительственных учреждения используют разную методику расчета глобальных температур, но оба ведомства сошлись во мнении, что прошлый год продолжил самый жаркий период за всю историю метеонаблюдений, который длится уже пять лет.
Обновлено вчера в 17:12