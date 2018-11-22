Общество
Роскачество провело исследование туалетной бумаги
Роскачество провело исследование туалетной бумагиТАСС00:00
Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
ТАСС00:00
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Полки новой плацкарты РЖД стали длиннее и шире
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