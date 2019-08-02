Интернет
В Роскачестве порекомендовали заклеивать камеру ноутбука и смартфонаГлас Народа 02 августа в 08:01
Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников и увеличить свои шансы на приватность и спокойствие. Отмечается, что на компьютере также должен быть установлен антивирус и обновленное ПО.
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с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество02 августа в 01:00
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Нам советуют заклеивать камеры и микрофоны ноутбуков. От кого прячемся?
Телеканал 360°02 августа в 06:19
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Российская газета02 августа в 01:00
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