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В Роскачестве порекомендовали заклеивать камеру ноутбука и смартфонаГлас Народа 02 августа в 08:01

Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников и увеличить свои шансы на приватность и спокойствие. Отмечается, что на компьютере также должен быть установлен антивирус и обновленное ПО.
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с чего всё началось

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.
Роскачество02 августа в 01:00

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Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

РБК02 августа в 01:00

Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Известия02 августа в 07:45

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В Минкомсвязи оценили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука

РИА Новости02 августа в 08:07

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Роскачество02 августа в 01:00

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

ТАСС02 августа в 01:00

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Российская газета02 августа в 01:00
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