Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.

с чего всё началось

Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников и увеличить свои шансы на приватность и спокойствие. Отмечается, что на компьютере также должен быть установлен антивирус и обновленное ПО.

В Роскачестве порекомендовали заклеивать камеру ноутбука и смартфона

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