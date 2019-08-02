Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбукаРИА Новости 01:31
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество01:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Интернет
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.
Обновлено в 02:28
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Интернет
В «Лаборатории Касперского» назвали недостатки заклеивания камер скотчем
Заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке не является самым эффективным методом защиты от мошенничества, заявил RNS антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе
Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.
Обновлено в 06:35
Футбол
Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Авто
Renault Duster получил новый двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-12» отправился к МКС
Космический грузовик доставит на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа.
Обновлено 31 июля в 08:32
Авто
В Сети показали педаль для болида за 150 тысяч долларов
Цена одно экземпляра составляет 150 тысяч долларов, и как оказалось это пока прототипы, которые уже не уступают по прочности обычным педалям используемым в «Формуле-1».
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Здоровье
В Ингушетии в 2018 году зарегистрировали первого алкоголика
В Минздраве России рассказали о том, как изменилось количество социально значимых заболеваний в 2018 году в субъектах страны.
Обновлено в 04:11
Экономика
Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах
Сроки принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах» неоднократно переносили.
Обновлено в 04:00
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые доказали опасность похмелья для жизни
«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Обновлено в 03:09
Общество
В Финляндии прокомментировали ужесточение визового режима с РФ
Ранее стало известно, что власти Финляндии ужесточают правила получения гражданами РФ шенгенской визы.
Обновлено вчера в 08:40