Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбукаРИА Новости 01:31

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Читать в источнике
Комментировать211
с чего всё началось

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.
Роскачество01:00

Подробнее о событии

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

ТАСС01:00

Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

РИА Новости05:31

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

РБК01:00

В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Известия01:00

Хакер нашел лучший способ уберечься от слежки, чем заклеивание камеры смартфона

URA.Ru04:21

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Роскачество01:00

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Российская газета01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Армия и оружие

Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР

Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию ДНР и подорвалась на минах, рассказал заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД

В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12

Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В столице Таиланда прогремели пять взрывов

Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Обновлено в 05:02
Интернет

Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri

В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.
Обновлено в 02:28
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Интернет

В «Лаборатории Касперского» назвали недостатки заклеивания камер скотчем

Заклеивание встроенной камеры и микрофона на ноутбуке не является самым эффективным методом защиты от мошенничества, заявил RNS антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

Обновлено в 04:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе

Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.
Обновлено в 06:35
Футбол

Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Авто

Renault Duster получил новый двигатель

Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Космос

Космический грузовик «Прогресс МС-12» отправился к МКС

Космический грузовик доставит на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа.
Обновлено 31 июля в 08:32
Авто

В Сети показали педаль для болида за 150 тысяч долларов

Цена одно экземпляра составляет 150 тысяч долларов, и как оказалось это пока прототипы, которые уже не уступают по прочности обычным педалям используемым в «Формуле-1».
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее

Обновлено в 04:16
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Общество

В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

Обновлено в 06:51
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Здоровье

В Ингушетии в 2018 году зарегистрировали первого алкоголика

В Минздраве России рассказали о том, как изменилось количество социально значимых заболеваний в 2018 году в субъектах страны.
Обновлено в 04:11
Экономика

Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах

Сроки принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах» неоднократно переносили.
Обновлено в 04:00
Политика

«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США

Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Экономика

Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд

Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Наука

Ученые доказали опасность похмелья для жизни

«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Обновлено в 03:09
Общество

В Финляндии прокомментировали ужесточение визового режима с РФ

Ранее стало известно, что власти Финляндии ужесточают правила получения гражданами РФ шенгенской визы.
Обновлено вчера в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное