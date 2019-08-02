Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбукахРБК 01:00

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Читать в источнике
Комментировать302
с чего всё началось

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.
Роскачество01:00

Подробнее о событии

Эксперт назвал заклеивание камеры в гаджетах не достаточно надежной защитой

Известия10:21

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Роскачество01:00

«Не самый эффективный метод»: в «Лаборатории Касперского» оценили идею заклеивать камеры скотчем

Телеканал 360°09:52

В Минкомсвязи оценили совет Роскачества заклеивать камеру ноутбука

РИА Новости08:07

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

РБК01:00

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

ТАСС01:00

Эксперт по антивирусам назвал главные недостатки заклеивания камер скотчем

URA.Ru05:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 08:42
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»

Обновлено в 10:15
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Футбол

«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом

Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Наука

Из-за человеческой любви морские звезды чувствуют голод

Гормон любви и счастья окситоцин, который играет важную роль в размножении человека, присутствует и в других типах организмов.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Александр Цекало готовится стать отцом с новой женой

Советский и российский шоумен, телеведущий, актер и певец Александр Цекало готовится стать отцом с новой женой.
Обновлено в 08:45
Спорт

Морозов выиграл на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира

Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика

Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы

Обновлено в 03:34
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Киеве обрушилась часть Паркового моста

Обновлено в 09:20
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Политика

В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Политика

Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

Обновлено в 08:53
Общество

В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

Обновлено в 06:51
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»

В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие

Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах

Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Политика

Глава офиса Зеленского назвал провокацией публикацию своего заявления

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал провокацией спецслужб публикацию своего заявления об увольнении в интернете, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva установил рекорд продаж

Обновлено в 07:24
Музыка

Кэти Перри выплатит за плагиат песни Dark Horse почти 3 млн долларов

Кэти Перри обязали выплатить денежную компенсацию за плагиат песни Dark Horse. Речь идет о сумме в 3 миллиона долларов.
Обновлено в 07:57
Политика

Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Театры

Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни

Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Общество

Названо самое чистое место для купания в Крыму

Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут.
Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное