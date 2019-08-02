Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбукахРБК 01:00
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество01:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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Обновлено в 08:59
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В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
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Обновлено в 09:33
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Кэти Перри выплатит за плагиат песни Dark Horse почти 3 млн долларов
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Происшествия
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Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
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Общество
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В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
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Названо самое чистое место для купания в Крыму
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