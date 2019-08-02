Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбукаРИА Новости 01:31
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество01:00
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Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Ранее, чтобы поехать в другие страны, женщинам необходимо было получить разрешение опекунов мужского пола.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие
Алтайский завод «ЯШЗ Авиа» разработал шины для самолета SSJ-100
Производитель шин для авиации "ЯШЗ Авиа", действующий на площадке бывшего Алтайского шинного комбината в Барнауле, разработал шины для самолета SSJ-100, сообщил в пятницу журналистам управляющий директор предприятия Борис Шалагин.
Обновлено в 06:54
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав
Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине рассказали о пропуске россиян через границу
Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
Обновлено в 07:49
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Теннис
Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом
Обновлено в 04:33
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 05:24
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Из горящих лесов Иркутской области бегут животные
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено 31 июля в 21:57
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов» в молодёжном чемпионате
Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче молодёжного первенства. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Обновлено в 08:07
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский подтвердил заявление главы офиса президента об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении.
Обновлено в 08:36
Политика
Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой
Обновлено в 02:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин. Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.
Обновлено в 06:45