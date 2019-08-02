Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбукаРИА Новости 01:31

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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с чего всё началось

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.
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Российская газета01:00

Нам советуют заклеивать камеры и микрофоны ноутбуков. От кого прячемся?

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