Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.

с чего всё началось

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

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