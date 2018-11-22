Общество

Роскачество провело исследование туалетной бумаги
ТАСС
00:00

Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
ТАСС00:00

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«Роскачество» назвало лучших производителей туалетной бумаги

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Роскачество доказало безопасность туалетной бумаги

Российская газета00:00

Роскачество провело исследование туалетной бумаги

ТАСС00:00

Какая туалетная бумага самая лучшая: новое исследование Роскачества

Комсомольская правда00:00

Роскачество подвело итоги исследования туалетной бумаги

Говорит Москва00:24
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Здоровье

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем

ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков.
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Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием.
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Подавляющее большинство россиян, 84 процента, счастливы благодаря семье, хорошему здоровью и работе, показал опрос, проведенный ВЦИОМ.
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Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея

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Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме

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Срок выдачи загранпаспортов в России могут сократить на месяц

Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания, а не прописки могут сократить в России с четырёх до трёх месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на проект соответствующего указа Министерства внутренних дел.
Обновлено в 03:10
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Бюст Хворостовского появился в «Геликон-опере»

В фойе музыкального театра «Геликон-опера» открыли бюст Дмитрия Хворостовского.
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Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий

За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий.
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Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

Обновлено в 03:51
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«Дочка» РЖД хочет продавать билеты на поезда за год

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в интервью «Ведомостям» сказал, что компания изучает возможность продавать билеты на поезда за год вперед.
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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
Обновлено в 03:36
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Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам

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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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Эксперты «Росконтроля» назвали худшие говяжьи котлеты

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Роскачество
Национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества». Организация учреждена Правительством РФ и финансируется из средств федерального бюджета.
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