Общество
Роскачество провело исследование туалетной бумаги
Роскачество провело исследование туалетной бумагиТАСС00:00
Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
ТАСС00:00
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Здоровье
ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем
ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков.
Обновлено в 03:49
Общество
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием.
Обновлено в 03:52
Общество
ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми
Подавляющее большинство россиян, 84 процента, счастливы благодаря семье, хорошему здоровью и работе, показал опрос, проведенный ВЦИОМ.
Обновлено в 03:52
Общество
Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея
Обновлено в 03:48
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 03:46
Общество
Срок выдачи загранпаспортов в России могут сократить на месяц
Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания, а не прописки могут сократить в России с четырёх до трёх месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на проект соответствующего указа Министерства внутренних дел.
Обновлено в 03:10
Общество
Бюст Хворостовского появился в «Геликон-опере»
В фойе музыкального театра «Геликон-опера» открыли бюст Дмитрия Хворостовского.
Обновлено в 03:49
Общество
SSJ100 мало летает из-за дефектов двигателя
SSJ100 поставляются авиакомпаниям с 2011 г. Но до сих пор они очень мало летают.
Обновлено в 03:48
Общество
Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий
За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий.
Обновлено в 03:33
Погода
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США
Обновлено в 03:51
Транспорт
«Дочка» РЖД хочет продавать билеты на поезда за год
Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в интервью «Ведомостям» сказал, что компания изучает возможность продавать билеты на поезда за год вперед.
Обновлено в 02:58
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы»
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
Обновлено в 03:36
Общество
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам
В Госдуме до конца года подготовят рекомендации о том, какие подарки можно получать депутатам, чтобы не было оснований обвинить их в коррупции.
Обновлено в 03:24
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 02:43
Общество
Эксперты «Росконтроля» назвали худшие говяжьи котлеты
Специалисты «Росконтроля» проверили котлеты из говядины на соответствие 50 критериям качества и безопасности.
Обновлено в 03:49