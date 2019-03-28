Гаджеты
«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфоновГазета.Ru 04:51
"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов. Исследование опубликовало ФБА "Экономика сегодня".
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Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Политика
Британский парламент отверг все варианты Brexit
Британия перестанет быть членом ЕС до 12 апреля, если до конца текущей недели парламент не проголосует ни за один вариант сделки.
Обновлено в 04:57
Общество
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Экономика
Великобритания прекратила предоставлять ФНС данные об активах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям и с 2018 года стала получать информацию о зарубежных активах россиян, в начале марта сообщалось, что они были обнаружены в 58 странах.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Политика
BBC принесла извинения Порошенко
Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Тело второго рыбака извлечено из Волги в Балахне Нижегородской области
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 12:25 спасатели извлекли из воды на Волге под Балахной тело второго погибшего рыбака.
Обновлено в 06:43
Общество
Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Политика
Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
Обновлено в 06:46
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Хоккей
«Йокерит» продлил контракт с Никласом Йенсеном
"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим команды Никласом Йенсеном.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Трамп раскритиковал Мексику из-за нелегалов
Американский глава Дональд Трамп в четверг сообщил о том, что руководство Мексики не принимает необходимых мер для борьбы с потоком нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.
Обновлено в 07:14
Футбол
Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»
Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес
«Уральский пельмень» рассказал о противниках храма святой Екатерины
Актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников назвал строительство храма святой Екатерины «прекрасным делом».
Обновлено вчера в 08:37
Общество
Миллионам женщин планируют продлить рабочий день
Продолжительность рабочего дня планируют увеличить женщинам, работающим в сельской местности, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 06:00