Как сообщают эксперты, прежде всего стоит насторожиться, если звонящий просит назвать CVV банковской карты (три цифры с обратной стороны), пароль из SMS или кодовое слово. Работники банка не запрашивают такую информацию, предупреждает Роскачество.

Спорт Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.

Происшествия При крушении самолета в Швеции погибли 9 человек Сайт шведского региона Вестерботтен сообщил о том, что на острове Стор-Сандскер потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находились 9 человек.

Политика Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.

Происшествия В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса «Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.

Политика В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2» «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Культура Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу» Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.

Спорт Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Экономика Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет» В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".

Автоспорт Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь» Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Музыка В Петербурге прервал концерт Крис Норман На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.

Космос NASA протестирует технологию производства на орбите методом 3D-печати Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт на сумму $73,7 млн с частной компанией Made In Space на проект по строительству элементов космического корабля на околоземной орбите.

Политика ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).

Наука Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.

Происшествия Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной Грузинское руководство решило приостановить экстрадицию гражданина России Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, пишет «Коммерсант».

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

Армия и оружие В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400 В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.

Политика Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.

Экономика Ожидаемый катализатор для акций «НОВАТЭКа» - решение по АСПГ-2 Напомним, что следующий ожидаемый катализатор для акций - финальное инвестиционное решение по АСПГ-2, которое должно быть принято в 3К19, учитывая, что 40% в проекте распределено среди международных партнеров.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.