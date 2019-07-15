Происшествия

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенниковРИА Новости 02:08

Как сообщают эксперты, прежде всего стоит насторожиться, если звонящий просит назвать CVV банковской карты (три цифры с обратной стороны), пароль из SMS или кодовое слово. Работники банка не запрашивают такую информацию, предупреждает Роскачество.
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В Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества

RT на русском04:52

Житель Магнитки поплатился за доверчивость крупной суммой

Жизнь района13 июля в 21:06

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

ТАСС04:16

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

Известия03:16

Как вычислить телефонного мошенника, рассказали эксперты

Газета.Ru03:11

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

РИА Новости02:08

Роскачество опубликовало инструкцию по выявлению телефонных мошенников

РБК04:17
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Спорт

Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций

По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

При крушении самолета в Швеции погибли 9 человек

Сайт шведского региона Вестерботтен сообщил о том, что на острове Стор-Сандскер потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находились 9 человек.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса

«Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Внук Деда Хасана задержан на криминальной сходке в Люберцах

Обновлено в 03:18
Культура

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»

Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Музыка

В Петербурге прервал концерт Крис Норман

На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Космос

NASA протестирует технологию производства на орбите методом 3D-печати

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт на сумму $73,7 млн с частной компанией Made In Space на проект по строительству элементов космического корабля на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Наука

Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов

Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной

Грузинское руководство решило приостановить экстрадицию гражданина России Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:18
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400

В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:18
Политика

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Экономика

Ожидаемый катализатор для акций «НОВАТЭКа» - решение по АСПГ-2

Напомним, что следующий ожидаемый катализатор для акций - финальное инвестиционное решение по АСПГ-2, которое должно быть принято в 3К19, учитывая, что 40% в проекте распределено среди международных партнеров.
Обновлено в 05:20
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено 13 июля в 18:05
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Наука

В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы

Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
Обновлено 12 июля в 16:00
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:35
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