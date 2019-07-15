Происшествия
Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенниковРИА Новости 02:08
Как сообщают эксперты, прежде всего стоит насторожиться, если звонящий просит назвать CVV банковской карты (три цифры с обратной стороны), пароль из SMS или кодовое слово. Работники банка не запрашивают такую информацию, предупреждает Роскачество.
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Спорт
Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций
По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
При крушении самолета в Швеции погибли 9 человек
Сайт шведского региона Вестерботтен сообщил о том, что на острове Стор-Сандскер потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находились 9 человек.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса
«Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
Культура
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»
Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:48
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Космос
NASA протестирует технологию производства на орбите методом 3D-печати
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт на сумму $73,7 млн с частной компанией Made In Space на проект по строительству элементов космического корабля на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
Наука
Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов
Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной
Грузинское руководство решило приостановить экстрадицию гражданина России Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:18
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с С-400
В Анкару прибыл восьмой самолет с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:18
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Экономика
Ожидаемый катализатор для акций «НОВАТЭКа» - решение по АСПГ-2
Напомним, что следующий ожидаемый катализатор для акций - финальное инвестиционное решение по АСПГ-2, которое должно быть принято в 3К19, учитывая, что 40% в проекте распределено среди международных партнеров.
Обновлено в 05:20
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено 13 июля в 18:05
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Обновлено в 02:49
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Наука
В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы
Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
Обновлено 12 июля в 16:00
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:35