Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфоновREGNUM 02:52

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года. Устройства дополнили список из 334 устройств, испытанных ранее.
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«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов

RT на русском02:26

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2019 года

URA.Ru02:06

Смартфоны Samsung снова обошли iPhone в рейтинге Роскачества

ТАСС01:00

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Российская газета01:00

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов

Комсомольская правда01:00

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

РБК01:01

В Роскачестве назвали лучшие смартфоны 2019 года

Народные новости01:49
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Авто

Aurus планирует выпустить парадный кабриолет к 9 мая

Обновлено вчера в 08:21
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Футбол

Эксперт оценил назначение Вадима Евсеева главным тренером «Уфы»

Футбольный клуб из столицы Башкортостана недолго оставался без главного тренера.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено вчера в 13:03
Общество

Увеличить рабочий день для женщин хотят в России

Специалисты ведомства предложили пересмотреть нормы рабочего труда для женщин и увеличить продолжительность рабочей недели с 36 до 40 часов.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

У россиян появится цифровой профиль

Минсвязи России подготовило законопроект о цифровых профилях жителей страны, документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 11:28
Театры

В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски»

В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски» в почетных номинациях, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено 26 марта в 20:55
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Кино

Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ

Главным победителей награждения стал сериала ТНТ-Premier «Домашний арест».
Обновлено в 02:19
Политика

Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Здоровье

Безжалостный диагноз. Настю Мыцыкову спасет операция на позвоночнике

Помочь Насте может только сложная операция на позвоночнике с установкой специальной металлоконструкции.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В центре Москвы у 80-летней пенсионерки украли сумку с 2 млн рублей

Злоумышленник ограбил 80-летнюю пенсионерку на Проспекте Мира в столице, похитив у нее сумку с 2 млн рублей.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала

Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Общество

В Приморье задержано судно под флагом Кипра

Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Экономика

«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком

«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии

Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

В порт Одессы прибудут два корабля НАТО

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина

Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Авто

Соллерс станет контролирующим акционером обновлённого СП Ford Sollers

Принимая во внимание многолетний опыт и компетенции группы СОЛЛЕРС по производству и продажам LCV в России, стороны согласились с тем, что компания станет контролирующим акционером нового СП и будет осуществлять управление развитием бизнеса Ford Transit на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:16
Здоровье

В Амурской области зарегистрировали первый в этом сезоне укус клеща

В Амурской области в Серышевском районе зарегистрировали первый в этом году укус клеща.
Обновлено вчера в 21:34
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