Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфоновREGNUM 02:52
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года. Устройства дополнили список из 334 устройств, испытанных ранее.
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Авто
Aurus планирует выпустить парадный кабриолет к 9 мая
Обновлено вчера в 08:21
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Футбол
Эксперт оценил назначение Вадима Евсеева главным тренером «Уфы»
Футбольный клуб из столицы Башкортостана недолго оставался без главного тренера.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Увеличить рабочий день для женщин хотят в России
Специалисты ведомства предложили пересмотреть нормы рабочего труда для женщин и увеличить продолжительность рабочей недели с 36 до 40 часов.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
У россиян появится цифровой профиль
Минсвязи России подготовило законопроект о цифровых профилях жителей страны, документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 11:28
Театры
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски»
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски» в почетных номинациях, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено 26 марта в 20:55
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Кино
Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ
Главным победителей награждения стал сериала ТНТ-Premier «Домашний арест».
Обновлено в 02:19
Политика
Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Здоровье
Безжалостный диагноз. Настю Мыцыкову спасет операция на позвоночнике
Помочь Насте может только сложная операция на позвоночнике с установкой специальной металлоконструкции.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В центре Москвы у 80-летней пенсионерки украли сумку с 2 млн рублей
Злоумышленник ограбил 80-летнюю пенсионерку на Проспекте Мира в столице, похитив у нее сумку с 2 млн рублей.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Названы главные причины самоубийства российских полицейских
Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Общество
В Приморье задержано судно под флагом Кипра
Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Экономика
«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком
«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии
Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В порт Одессы прибудут два корабля НАТО
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина
Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Авто
Соллерс станет контролирующим акционером обновлённого СП Ford Sollers
Принимая во внимание многолетний опыт и компетенции группы СОЛЛЕРС по производству и продажам LCV в России, стороны согласились с тем, что компания станет контролирующим акционером нового СП и будет осуществлять управление развитием бизнеса Ford Transit на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
В Амурской области зарегистрировали первый в этом сезоне укус клеща
В Амурской области в Серышевском районе зарегистрировали первый в этом году укус клеща.
Обновлено вчера в 21:34