Общество
Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочкуРБК 03:15
В продукции марки «Полевское» обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также не прошли проверку образцы брендов «Витако», «Невский», «Алдес», в которых найдены растительные жиры. РБК направил запрос производителю плавленого сыра «Полевское» — ООО «Молочный кит».
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Происшествия
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
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FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ
Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
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Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup
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Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
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Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
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Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
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На отдыхе дети Анны Хилькевич спят в комнате с няней
В майские праздники Анна Хилькевич вместе с мужем и детьми отдыхала в Дубае.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
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Политика
Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского
Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
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В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
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Армия и оружие
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Концерт бывшей жены Джигарханяна в храме Христа Спасителя сорвали
По сообщениям "Собеседника", Виталина Цымбалюк-Романовская несколько дней назад должна была выступить в московском храме, однако бывшая жена Джигарханяна так и не появилась на публике.
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Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
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