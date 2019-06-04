Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетикахРИА Новости 02:19

Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

с чего всё началось

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов. Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Продукт проверили по 178 показателям качества и безопасности.

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