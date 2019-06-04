Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетикахРИА Новости 02:19

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов. Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Продукт проверили по 178 показателям качества и безопасности.
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с чего всё началось

Черный чай: пять горячих вопросов о листовом и пакетированном

Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).
Роскачество01:05

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Роскачество проверило черный чай на наличие мусора и плесени

РБК01:00

«Роскачество» нашло кишечную палочку в чаях 11 производителей

RT на русском01:58

Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка

Вести.Ru01:29

Роскачество нашло кишечную палочку в 11 марках пакетированного черного чая

ТАСС01:10

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

РИА Новости02:19

«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках

Известия01:00

Черный чай: пять горячих вопросов о листовом и пакетированном

Роскачество01:05
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Промес заявил, что верит в своё возвращение в «Спартак»

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Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план (дорожную карту) по реализации механизма "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабинета министров.
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ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
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Транспорт

СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиков

Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать.
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Авто

Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса

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Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода опубликовал на своей странице запись, в которой обратил внимание на киноляп в сериале "Чернобыль", запущенный американской телекомпанией HBO.
Обновлено вчера в 18:27
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге

Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:45
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено вчера в 13:15
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Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд

Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Общество

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

В России разработали два варианта электронных паспортов

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина.
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Политика

Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Дарья Повереннова обнаружила у себя иммунитет от ботокса

Дарья Повереннова, которая вчера второй раз в жизни пробежала в минувшие выходные 10 километров, участвуя в столичном благотворительном марафоне «Бегущие сердца», чуть больше чем через неделю отметит свое 47-летие.
Обновлено вчера в 16:00
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Установлен один из подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:29
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 03:09
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»

Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
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На юго-западе Москвы столкнулись три машины

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Алессандро Матераццо: «Моя жена развлекается с мужиками в клубах»

Алессандро Матераццо признался, что он до сих пор не развелся со Светланой Давыдовой.
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Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой

Обновлено вчера в 16:30
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Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
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Транспорт

«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам

В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
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Политика

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Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что, несмотря на то что под действие закона о декоммунизации подпадают памятники советским деятелям, для бюста Жукову могло быть сделано исключение.
Обновлено в 02:33
Наука

Генное редактирование может сократить жизнь

Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.
Обновлено в 00:43
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