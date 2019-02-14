Общество
Роскачество не нашло в рознице хороших пельменейМир новостей 10:18
По словам Протасова, одной из самых главных проблем российских пельменей стало содержание ингредиентов, не заявленных в составе, а также подмена некоторых из них более дешёвыми аналогами, пишет «ПолитЭксперт».
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с чего всё началось
Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества". Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.ТАССвчера в 23:35
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Происшествия
В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом
В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.
Обновлено в 10:14
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои.
Обновлено в 12:53
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Шахтер» в меньшинстве вырвал ничью у «Айнтрахта»
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Политика
Парламент Великобритании отказался поддержать стратегию Мэй по Brexit
15 января парламент Великобритании отклонил план Мэй по Brexit, против него проголосовали 432 депутата, за — 202 парламентария.
Обновлено в 16:10
Политика
Трамп собирается объявить режим ЧП в США
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
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Спорт
Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
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Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Спорт
Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Футбол
«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в матче плей-офф ЛЕ
«Краснодар» и «Байер» разошлись миром в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:49
Футбол
Сборино и Черышев принесли «Валенсии» победу над «Селтиком»
14 февраля между коллективами «Селтик» и «Валенсия» на стадионе «Селтик Парк» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:52
Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Политика
Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии
Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ
Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 17:06
Политика
Трампу доверили составить список госбанков России для санкций
Авторы очередной порции антироссийских рестрикций сенаторы Роберт Менендес (Демократическая партия) и Линдси Грэм (Республиканская партия) подкорректировали свой прожект, убрав из него список конкретных государственных банков России.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева
Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами
Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Изуродованный труп солдата нашли в поле под Воронежем
Тело солдата-срочника обнаружили в поле на третьи сутки учений, которые проводила воинская часть города Богучар.
Обновлено в 14:47
Футбол
БАТЭ сенсационно победил «Арсенал» в Лиге Европы
Обновлено в 15:06
Политика
МИД РФ назвал санкции «предпоследним» инструментом давления на Россию
Как сообщает телеканал RTVI, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции, применяемые Западом в отношении России одним из немногих рычагов давления на нашу страну.
Обновлено в 16:51
Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Наука
В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы
В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.
Обновлено в 14:00
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 15:00
Общество
Сеть ресторанов «Тануки» извинилась за неуместную рекламу
Сеть ресторанов японской кухни «Тануки» принесла извинения за неуместную рекламу, которая вызвала крайнее неодобрение в социальных сетях.
Обновлено в 10:05
Политика
В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы
В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:39