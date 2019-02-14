Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинахРоссийская газета 02:13

Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества". Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

с чего всё началось

Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества". Продукты, лежащие на российских прилавках, как правило, грешат остатками антибиотиков в мясе и заменой дорогих ингредиентов более дешевыми, сообщил ТАСС глава ведомства Максим Протасов.

Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинах

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